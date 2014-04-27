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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۱

سبحانی نیا در گفتگو با مهر:

مقاومت اسد عامل پیروزی وی در انتخابات سوریه خواهد بود

مقاومت اسد عامل پیروزی وی در انتخابات سوریه خواهد بود

یک عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه شرایط عمومی در سوریه حکایت از محبوبیت عمومی اسد دارد، گفت: محبوبیت اسد به علت 3 سال ایستادگی وی در برابر جریان‌های تکفیری و اسلحه غربی ها است.

حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اعلام زمان انتخابات ریاست جمهوری در سوریه گفت:با موقعیتی که اکنون اسد دارد در انتخابات آینده باز مورد اقبال مردم خواهد بود.بشار اسد توانست در 3 سال گذشته با حمایت مردم در مقابل هجمه  دشمنان اسلحه به دست بایستد.

وی با بیان اینکه در انتخابات آینده سوریه احزاب و کاندیداهای مختلفی حضور خواهند داشت،تصریح کرد: اسد بیشترین شانس را در بین رقبا دارد و همین دلیل مخالفت آمریکا و غرب برای حضور اسد در این انتخابات است.در حالی که مردم از وی حمایت می کنند اما غربی‌ها سعی می کنند او را از صحنه حذف کنند و هر کارشکنی که بتوانند انجام می‌دهند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه فضای عمومی در سوریه حکایت از محبوبیت اسد دارد،گفت:دولت اسد به خوبی سه سال در برابر گرفتار هایی که جریان های تکفیری و الحادی به وجود آوردند ایستادگی کرده است و غربی ها به خوبی می‌دانند که در انتخابات آینده اسد حرف اول را می‌زند.

سبحانی نیا با ارزیابی شرایط منطقه و نقش کشورهای همسایه در انتخابات ریاست جمهوری سوریه،ادامه داد: تلاش بر این است انتخابات آرام برگزار شود و کشورهای همسایه نقش مهمی در برگزاری این انتخابات دارند،برخی از کشورهای همسایه به صورت جدی مخالف حضور اسد در انتخابات هستند و خود را در اختیار غرب قرار داده اند.

به گفته سبحانی نیا اردن از کشورهایی است که از جریان‌های تکفیری حمایت می‌کند و این در حالی است که کشورهای همسایه باید از در برگزاری انتخابات آرام و تحقق خواسته های مردم کمک کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی یاداور شد:کشورهای لبنان،عراق و مصر می‌توانند در برگزاری انتخابات آرام در سوریه نقش آفرینی کنند تا خواست واقعی مردم محقق شود.

کد مطلب 2278351

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