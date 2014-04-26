پیشرفت تکنولوژی موجب نقض حقوق مالکان آثار ادبی و هنری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان های مدیریت جمعی صبح امروز شنبه 6 اردیبهشت با حضور تروور کلارک معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع زیادی از اساتید دانشگاه در رشته حقوق و نیز فعالان قضایی در تالار وحدت در تهران برگزار شد.

در این همایش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری و حمایت از حقوق مادی و معنوی نخبگان علمی و فرهنگی کشور که یکی از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه است تنها در شرایطی ممکن است که آفرینندگان آثار علمی و ادبی و هنری فارغ از دغدغه سرقت آثارشان یا هر نوع سوءاستفاده از آنها، بتوانند به آفرینندگی بپردازند.

وی با اشاره به اهمیت ورود به مقولات اقتصاد هنر یادآور شد: نقش هنر و آفرینندگی هنری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و صادرات محصولات هنری و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست و این بخشی از راهبرد بلندمدت کشورها در نیل به اهداف بلندمدت آنها به حساب می آید.

جنتی پیشرفت های تکنولوژیک را در این خصوص مثال زد و گفت: پیشرفت در فناوری های نوین ارتباطی اگر چه موجب دسترسی پیشرفت آثار شده، اما موجب نقض هر چه بیشتر حقوق صاحبان آثار هم شده است پس لازم است ساز و کار مناسبی نیز به این منظور ایجاد شود. تجربه اکثریت غریب به اتفاق کشورها حکایت از این دارد که شکل گیری و قوام یک اثر هنری، مرهون تلاش سازمان های مدیریت جمعی مولفان، مصنفان و هنرمندان است.

به گفته وزیر ارشاد این موسسات کارکردهای مهمی در عرصه تجاری سازی آثار ادبی و هنری دارند و در همین خصوص نقش آنها در لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری دیده شده است.

پیش از سخنان جنتی، محمدحسین نوش‌آبادی معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های این وزارتخانه در سخنانی برگزاری چهارمین همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط را با رویکرد سازمان های مدیریت جمعی گامی مهم در جهت بهره گیری از ظرفیت این سازمان ها عنوان کرد و گفت: وزارت ارشاد به عنوان متولی حقوق مالکیت ادبی و هنری مصمم است از حقوق پدیدآورندگان این آثار در مراجع قضایی صیانت کند.

وی با اشاره به اهمیت الحاق ایران به موافقتنامه‌هایی مانند تریتس که جنبه های تجاری سازی آثار ادبی و هنری را مدنظر قرار می دهند، گفت: متاسفانه در ایران با وجود عقبه فرهنگی بسیار غنی و استعدادهای بی شمار در کشور هنوز آثار ادبی و هنری از بعد اقتصادی و تجاری به جایگاه در خور خود نرسیده اند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد لزوم همکاری تشکل های صنفی و سازمان های مدیریت جمعی را برای ایفای این حقوق یادآور شد و ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت همه مسئولان پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به حقوق خود دست یابند.