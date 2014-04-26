ملیحه بذری نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مدتها درگیر انتخاب موضوعی برای شهدا بودم تا بتوانم کاری را در خور شان ایثار و فداکاری های این بزرگواران انجام بدهم.

وی افزود: مدتی به بررسی زندگی شهید علیمردانی پرداختم علاوه بر جذابیت زندگی و رشادتهای نفسگیر این شهید بزرگوار در جنگ تحمیلی، مطلبی ذهنم را به خود مشغول کرده بود و آن بود که در نوروز سال 1380 مقام معظم رهبری حضرت آیه الله خامنه ای مدظله العالی، ضمن حضور در منزل سردار شهید حسن علیمردانی، با عنایت به رشادتها و دلاورمردی های این شهید بزرگوار، بر ساخت مستندی از زندگی این شهید تاکید فرمودند اما متاسفانه در طول این سالها این مهم محقق نشد.

خالق دو مجموعه شعر با عناوین "خورشیدها بهانه ماندگاری زمینند" و "سُویدا" بیان کرد: در این کتاب به 6 دوره از زندگی سردار شهید حسن علیمردانی پرداختم که 160 خاطره از 48 همرزم و اعضای خانواده این شهید بزرگوار در آن نگارش شده است.

بذری با بیان اینکه کتاب علی مَرد قرار است اردیبهشت ماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شود عنوان کرد: در این کتاب خاطراتی از همرزمان شهید از جمله سردار محمد باقر قالیباف، سردار فتح الله جعفری. سردار سید هاشم دُرچه ای، جانباز سرافراز سردار غلامحسین صفایی، دکتر محمد کمال سروی ها و سردار محمود باقرزاده و... عنوان شده است.

بذری با اشاره به اینکه پس از شهادت او و پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین، حضرت امام خمینی (ره) با شنیدن وصف رشادتهای این سردار بزرگ خراسانی، فرمودندتنگه چزابه را تنگه علیمردانی بنامید تاکید کرد: سردار شهید حسن علیمردانی افتخار خراسان بزرگ و هر ایرانی است قطعا در آینده می توان کارهای بهتر و تاثیر گذار تری از این شهید و سایر شهدای خراسانی انجام داد.

وی افزود: مجموعه پیش رو، حاصل تلاشی دو ساله است و سعی کردم ضمن نگاه ویژه به رهنمودهای مقام عظمی ولایت، گوشه هایی از زندگی این شهید والامقام را به تصویر بکشم.

وی با اشاره به اینکه حسن علیمردانی سال 1322 در شهرستان تربت جام متولد شد و در فعالیت های سیاسی ضد رژیم ستمشاهی، نقش به سزایی داشت ادامه داد: با پیروزی انقلاب، به خیل سربازان امام خمینی (ره) پیوست و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. او در سال 1360 در تنگه ی چزابه در حالی به شهادت رسید که روزهای پیاپی، علی رغم تشنگی، مردانه جنگیده بود.

لازم به ذکر است که نام یکی از خیابانهای اصلی شهر مشهد مقدس به نام این شهید بزرگوار مزین شده است.