برگزاری کارگاه حافظ شناسی در کتابخانه امیرکبیر/ تاثیر کانونهای ادبی در نشر فرهنگ اصیل اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری کارگاه حافظ شناسی در کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه، اظهار داشت: هدف از برگزاری کارگاه مذکور، انجام فعالیت های فرهنگی جانبی و جذب عموم مردم به کتابخانه های عمومی است.

شهسوار امین پور گفت: اینگونه فعالیت ها می تواند زمینه های جذب بیشتر مردم به کتابخانه های عمومی و به تبع از آن افزایش سطح مطالعه مفید را فراهم کنند.

امین پور با اشاره به فعالیت های انجام گرفته در این کارگاه، افزود: در این کارگاه علاوه بر بررسی اشعار حافظ و ارائه یک نگاه جامع درباره عرفان حافظ، به رمزگشایی اشعار این شاعر ایرانی نیز پرداخته و شاهدهای شعری شاعران دیگر در خصوص اشعار حافظ نیز بازخوانی می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه تفکر اسلامی را معتقد به سلامتی تن در گرو سلامتی فکر خواند و اضافه کرد: براي داشتن يك جامعه سالم بايد جوانان را با ادبیات ایرانی مأنوس کرد تا نيروي خلاقيت آنان بارور شود.

امین پور پرداختن به ادبیات را راهی برای برنامه ریزی دقیق در کنار برنامه های اجتماعی و فرهنگی دانست و عنوان کرد: اهمیت و تاثیر کانونهای ادبی و فرهنگی در نشر فرهنگ اصیل اسلامی و ترویج فرهنگ کتابخوانی بر کسی پوشیده نیست و هدف ما این است که فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را بصورت نثر و شعر، بسط و گسترش دهیم.

وی در پایان صحبت های خود توجه ویژه به کانون های فرهنگی را متذکر و تصریح کرد: فراهم آوردن امكانات كافي، فضاي مناسب و بودجه كافي در مراكزي چون كانون ها و همچنین استفاده از مربيان دلسوز و متخصص مي تواند گام موثري در مبارزه با آسیب های اجتماعی و فرهنگی باشد.