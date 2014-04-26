بیمه ها باید اقدامات پیشگیرانه را پوشش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در همایش هفته سلامت که با شعار "یک عمر سلامت با خودمراقبتی" که روز شنبه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، با تاکید بر اینکه توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی سلامت و استفاده از ظرفیتهای موجود در علوم مرتبط باعث اثرگذاری بیشتر اقدامات در این حوزه خواهد شد، گفت: وضع جاری سلامت عمدتا مبتنی بر درمان محوری بوده و تنها مقوله فرهنگی نیست که باعث وقوع این امر شده باشد چرا که بعضا می‌گویند ذهنیت مردم و مسئولان به گونه‌ای شکل گرفته است که درمان را بر پیشگیری ترجیح می‌دهند، اما در صورتی که اینگونه نیست و مسائل اقتصادی نیز در این امر دخیل‌اند.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه ورزش همگانی، ارتقای سلامت و امنیت غذایی، کاستن از آلودگی هوا و به طور کلی تغییر در سبک زندگی نیازمند تغییر در الگوی تخصیص منابع است. باید در حوزه‌های مختلف و مرتبط با نظام سلامت سیاستگذاری کرده و منابع و منافع را به شکل جدیدی تخصیص دهیم. در واقع باید مسائل مربوط به تغییر سبک زندگی، پیشگیری و حرکت به سمت خودمراقبتی در چارچوب توزیع هدفمند منابع و منافع دیده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیشگیری محور عمل کردن نیازمند مداخله موثر نظام بیمه‌ای است گفت: سازمانهای بیمه گر باید به طور جدی به مسئله پوشش اقدامات پیشگیرانه ورود کنند.

وی افزود: هرچند طی 6 ماه گذشته اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است و جهت گیری‌ها به درستی صورت پذیرفته اما این اقدامات کافی نیست و باید بیش از این برای توسعه خدمات پیشگیرانه تلاش کنیم.

وی ارزان شدن آزمایش‌های ژنتیکی برای کاهش هزینه‌های گرانقیمت نگهداری از معلولان را از جمله برنامه‌های آینده این وزارتخانه دانست و گفت: با بیمه کردن آزمایش‌های ژنتیکی و سایر اقدامات لازم در راستای ترویج خودمراقبتی و تحت پوشش بردن آنها توسط سازمان‌های بیمه گر در هزینه‌های بسیاری صرفه جویی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جهت گیری بیمه‌ها، جهت گیری ساختار درمان و فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و آموزش و پرورش در این حوزه مکمل و مقوم هم دیگر خواهند بود و می‌توانند یک عمر سلامتی را برای ایرانیان به ارمغان بیاورند گفت: بکارگیری تفکر حذف وظایف دستگاه‌های مختلف کمکی برای ارتقای سلامت ایرانیان نخواهد کرد. امروز بیش از 35 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و این مسئله اهمیت زیادی برای نظام سلامت دارد.

وی افزود: از جمله برنامه‌های ما در این دولت افزایش نقش مشارکت کنندگان اجتماعی از جمله کارگران و کارفرمایان در فعالیت‌های نظام بیمه‌ای خودشان است. دولت امانتدار موقت سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی است و گام‌های موثری برای امانت داری صحیح و بالا بردن اشراف مشارکت‌ کنندگان در بیمه‌ها برخواهد داشت، چرا که ایمنی فکری و امنیت شغلی در گرو عملکرد خوب ما در سازمان‌های بیمه گر بخصوص تامین اجتماعی است.