آموزش مهارت های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در 235 مدرسه اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا گلشن پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره نوجوان سالم در اردبیل تصریح کرد: این طرح برای 70 هزار نفر از دانش آموزان استان اجرا شده است.

وی افزود: علاوه بر این مهارت های فرزند پروری، مقابله و پیشگیری از مصرف مواد مخدر و پیشگیری اولیه از گرایش به رفتارهای پرخطر برای 500 هزار نفر از والدین اجرا شده است.

به گفته گلشن د راستای اجرای این طرح پنج هزار بسته آموزشی نیز در میان دانش آموزان و فرهنگیان استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه از آثار دانش آموزان، تشکیل کارگاه آموزشی برای مربیان و اجرای برنامه های آموزشی مشترک با علوم پزشکی، هلال احمر ، بهزیستی و نیروی انتظامی از دیگر برنامه های مبارزه با شیوع گرایش به مواد مخدر و رفتار های پر خطر در مدارس است.

داوری 531 مقاله و فیلم در اردبیل

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اضافه کرد: بخش مهمی از برنامه های آموزشی مشارکت در جشنواره سالانه نوجوان سالم است که در محورهای مقاله، فیلم و نقاشی داوری می شود.

گلشن تصریح کرد: در دی تا اسفند ماه سال گذشته 531 اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد و هر اثر توسط سه داور مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: نهایتا 15 اثر دانش آموزی به جشنواره کشوری که در مرداد ماه برگزار می شود راه یافته اند.

به گفته گلشن علاوه بر این سه اثر از تولیدات فرهنگیان و یک اثر از تولیدات والدین دانش آموزی به مرحله کشوری این جشنواره راه یافته است.

وی محورهای این جشنواره را ترویج آموزه های پیشگیری از گرایش به مواد مخدر عنوان کرد و افزود: علاوه بر این آموزش و پرورش به دنبال تقویت ، آگاه سازی و اطلاع رسانی مهارت های مبارزه با مواد مخدر در مدارس است.