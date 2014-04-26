به گزارش خبرنگار مهر، این کشتی گیر آینده دار حسین ابراهیمی است که بعد از درخشش در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار گرفت و مرتب در اردوهای آماده سازی این تیم حضور دارد.

ابراهیمی در وزن 63 کیلوگرم شانس اول اعزام به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا به شمار می رود و با موفقیت ارزنده ای که در رقابت های بین المللی جام کودک به دست آورد بخت خود را برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی اعزامی به این مسابقات نیز افزایش داد.

ابراهیمی بعد از ناکامی در مسابقات کشتی فرنگی بین المللی جام فدراسیون کشتی آذربایجان که با شکست وی در مرحله مقدماتی و برابر حریفی از کشور میزبان همراه بود، در جام بین المللی کودک تمام تلاش خود را به کار گرفت و این ناکامی را جبران کرد.

در واقع با قهرمانی حسین ابراهیمی در مسابقات بین المللی جام کودک روند موفقیت‌های یکی از رشته‌های موفق و باسابقه ورزش در قم در میادین داخلی و برون‌مرزی این‌بار در یک میدان بین المللی ادامه یافت و طی آن کشتی‌گیر نوجوان و آینده‌دار قمی موفق به کسب مقام نخست و نشان طلا شد.

در پایان این دوره از رقابت‌های کشتی فرنگی جام بین المللی کودک که کشتی‌گیران مدعی از سراسر کشور و کشورهای مختلف خارجی نیز در آن حضور داشتند، از بین 3 فرنگی کار اعزامی هیئت کشتی استان قم، هر سه کشتی گیر به مدال دست یافتند در حالی که حسین ابراهیمی بعد از علیرضا نجاتی و محمدجواد رضایی موفق به کسب نشان طلا وزن 63 کیلوگرم شد.

در وزن 63 کیلوگرم این دوره از مسابقات کشتی جام بین المللی کودک که به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر تهران به انجام رسید، حسین ابراهیمی جوان آینده‌دار کشتی قم با وجود ارائه مبارزات دیدنی به دیدار نهایی رسید و حریف مهدی زیدوند دیگر نماینده کشورمان شد.

ابراهیمی در مسابقه پایانی برای کسب مقام قهرمانی و نشان طلا توانست مهدی زیدوند کشتی گیر خوزستانی تیم ملی نوجوانان را نیز شکست بدهد و بدین ترتیب در جایگاه نخست وزن 63 کیلوگرم قرار بگیرد در حالی که در این وزن در جریان پیکارهای انتخابی تیم ملی نوجوانان زیدوند قهرمان شده بود و ابراهیمی در جایگاه سوم قرار داشت اما در این رقابت ها ابراهیمی خود را به عنوان شانس اول اعزام به مسابقات آسیایی معرفی کرد.

در نهایت در رده بندی وزن 63 کیلوگرم مسابقات بین المللی جام کودک در تهران، حمید عالی زاده و هاشم محمودی هر دو از کشورمان مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند و مقام پنجم مشترک نیز به امیررضا اعلائی از ایران و آذر حسین اف از آذربایجان رسید.