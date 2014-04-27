تدوین پیش نویس سند پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان/ مراقبت اجتماعی از کودکان در معرض خطر

نادر منصورکیایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پيش نويس سند ر اهبردی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان با هدف ایجاد وحدت رویه، تعیین اهداف کلان، طراحی سیاستهای اجرایی، طراحی استراتژی ها و ترسیم چشم انداز در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تدوین شد.

وی در تشریح جزئیات این سند افزود: دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی، پیش نویس سند راهبردی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان را در قالب 3 هدف کلان، 7 استراتژی، 9 راهکار اجرایی و 36 برنامه و پروژه ، طراحی و تدوین کرده که مبنای برنامه ریزی های دفتر و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش کشور تا سال 1395 خواهد بود.

به گفته کیایی، تمرکز ویژه بر برنامه های پیشگیری اولیه در گروه سنی کودکان و نوجوانان ، مراقبت اجتماعی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و پرخطر ، طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمین، گسترش نرخ پوشش برنامه های پیشگیری ، توسعه برنامه های مبتنی بر شواهد در زمینه پیشگیری ، گسترش مشارکتهای مردمی از طریق الگوهای اجتماع محور در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توجه ویژه به مشارکت خانواده ها در برنامه های پیشگیرانه بعنوان استراتژی های تعیین شده در این سند است.

وی ادامه داد: برای اعتباربخشی به سند، آن را در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش کشور قرار می دهیم و پس از نهایی سازی به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهیم کرد.