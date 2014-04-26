رقابت 4 کاندیدا در مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجمع انتخابات رئیس هیئت شطرنج استان، از ساعت ۱۱ فردا یكشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۳ با حضور محمدجعفر كامبوزیا رئیس فدراسیون و اعضای مجمع در تالار اجتماعات سرای ورزشكاران اصفهان برگزار خواهد شد.

پس از پایان دوره چهار ساله ریاست هیئت شطرنج استان، فردا علی شجاعی، حسین گلشنی، بهزاد كلانتری دهق و فرشید عامری‌زاده چهار كاندیدای این انتخابات، برای جلب رأی موافق اعضای مجمع و تصدی ریاست هیأت شطرنج با هم رقابت می‌کنند.

به گزارش مهر، پیش از این حسین گلشنی ریاست هیئت شطرنج استان اصفهان در 4 سال گذشته را بر عهده داشت.