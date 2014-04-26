  1. استانها
  2. اصفهان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

آذربایجانی:

شهرداری اصفهان گزارش عملکرد خود را به شورا تحویل نداده است

شهرداری اصفهان گزارش عملکرد خود را به شورا تحویل نداده است

اصفهان- خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با گذشت بیش از یک ماه از زمان قانونی هنوز گزارش عملکرد شش ماه دوم سال گذشته را به شورای اسلامی شهر اصفهان تحویل نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در جلسه‌ علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در قالب تذکری به عدم تناسب نمایشگاه هفته نکوداشت اصفهان با فضای میدان امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص تذکرات لازم را به شهرداری داده بود ولی تذکر شورا مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین به بی توجهی شهرداری اصفهان نسبت به ارایه گزارش عملکرد شش ماه دوم سال گذشته این شهرداری به شورای اسلامی شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از موعد مقرر هنوز شهرداری اصفهان نسبت به ارایه گزارش عملکرد به شورای اسلامی شهر اصفهان اقدامی صورت نداده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان عدم تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات را نیز یکی از کم کاری‌های شهرداری اصفهان در خصوص مصوبات شورای اسلامی این شهر عنوان کرد.

وی به پیشنهاد ارایه شده در نشست معاونان شهرداران کلانشهرها نیز اشاره کرد و افزود: طرح پیشنهادی معاونت شهری و معاونت فرهنگی اجتماعی در شهرداری باید کارشناسانه تر مورد بررسی قرار گیرد.

طرح جامع اصفهان در دستور کار قرار گیرد

کریم نصر اصفهانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه و در قالب تذکری با اشاره به تدوین و بازنگری طرح جامع اصفهان اظهار داشت: از آنجایی که این طرح مدت زمان زیادی است که به تصویب رسیده بهتر است که هر چه زودتر به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.
 

کد مطلب 2278423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها