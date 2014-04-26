معرفی داوران بخش ويژه جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين دوره از جايزه شعر خبرنگاران كه هر ساله گروه داوران آن‌ را گروهی از اهالی ادبيات در حوزه‌ رسانه تشكيل می‌دهند، عليرضا بهرامی، ساره دستاران و محمدحسين مدل به داوری آثار بخش ويژه می‌پردازند.

بخش ويژه‌ جايزه‌ كتاب سال شعر «خبرنگاران» كه از دوره‌ چهارم اين جايزه به آن اضافه شد، مختص شاعران فارسی‌زبان سراسر دنياست كه تاكنون در ايران مجموعه‌ شعری منتشر نكرده‌اند اما به اندازه‌ يك كتاب، شعر دارند.

در چهار دوره‌ گذشته، مصطفی غضنفری، رضا مرتضوی، داوود خان‌احمدی و ابراهيم عادل، برگزيدگان نخست اين بخش از جايزه، علاوه بر شاعران تقديری هر دوره در بخش ويژه بوده‌اند. داوران بخش كتاب سال هشتمين دوره جايزه پيش‌تر به اين ترتيب معرفی شده بودند: اسدالله امرایی، علیرضا بهرامی، محمود معتقدی (داور افتخاری)، یاسین نمکچیان و محمد ولی‌زاده.

هشتمين دوره اين جايزه، برای ممكن شدن رونمايی از چند كتاب برگزيدگان دوره‌های چهارم تا هفتم، به‌جای روزهای پايانی اسفندماه 92، برگزيدگان خود رادر اردیبهشت 93 معرفي خواهد كرد.

زنده‌ياد غلامرضا بروسان، عليرضا طبايی، الياس علوی، حافظ موسوی، رؤيا زرين، نرگس برهمند و بكتاش آبتين، برگزيدگان دوره‌های اول تا هفتم اين جايزه در بخش کتاب سال بودند.