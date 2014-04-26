یک قاتل در بندرعباس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی پلیس راه آهن حین کنترل مسافران ورودی به سالن ایستگاه راه­ آهن بندرعباس، به یکی از مسافران مرد مظنون و به منظور بررسی هویت و مدارک، وی را به مقر پلیس انتقال دادند.

فرد مظنون با ارائه یک جلد شناسنامه و یک قطعه کارت ملی خود را به هویت «ناصر» معرفی کرد ولی با توجه به اینکه فرد مورد نظر مضطرب و پریشان بنظر می رسید، مأموران بررسی های خودشان را بیشتر کرده و متهم را تحویل دایره آگاهی دادند.

کارآگاهان با استفاده و بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی متوجه می شوند، شناسنامه و مدارک ارائه شده مربوط به شخص مورد نظر نبوده و صاحب اصلی شناسنامه فوت کرده است.

متعاقباً با بکارگیری شیوه های علمی و پلیسی از متهم تحقیق، در نتیجه هویت خود را سلمان اهل و تبعه کشور افغانستان عنوان کرد که در بررسی از سیستم جامع اطلاعات پلیس آگاهی مشخص گردید فرد دستگیر شده سابقه دار بوده که یک بار در شهرستان اردکان یزد به اتهام قتل و یکبار در شهرستان کرمان به اتهام سرقت خودرو تحت تعقیب است لذا با تفهیم اتهام پرونده ای در این خصوص تشکیل و حسب خواسته مقام قضایی، جهت رسیدگی و تحقیقات تخصصی تر تحویل پلیس آگاهی استان هرمزگان (بندرعباس) گردید.

سرهنگ ولی پور رییس پلیس آگاهی راه آهن کشور با اعلام این خبر، افزود: متهم مذکور پس از اینکه مأمورین متوجه سوابق کیفری وی می شوند جهت فرار از جرم و مجازات قصد تطمیع مأموران را با پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال وجه نقد و یکدستکاه دوربین عکاسی دیجیتال و یکدستگاه لب تاب داشت که مراتب صورتجلسه و ضمیمه پرونده گردید.