هنرمندان و قاريان نيشابوري در "جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان "تجلیل شدند

مسئول فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نيشابور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مراسم پایانی این جشنواره علوم و هنرهای قرآنی ابراهيم عمارلو در رشته ابتهال، خدابخش صفادل و مريم عمارلو در رشته شعر و سميه سلاميراد در رشته داستاننویسی كوتاه توانستند مقامهایی را از آن خود کنند.
رمضانعلي بيات بیان کرد: این مسابقات با هدف مشارکت مردم در فعالیتها و هنرهای قرآنی، ترویج فرهنگ قرآنی، معرفی استعدادها و فعالان قرآنی از طریق اجرای برنامهها و فعالیتهای هنری و تولیدات فاخر در مجتمع فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) برگزار شد.
این مراسم با حضور حجتالاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان و جمع كثيري از مسئولان و مردم در مجتمع فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) مشهد برگزار شد.
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