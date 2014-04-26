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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

هنرمندان و قاريان نيشابوري در "جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان "تجلیل شدند

هنرمندان و قاريان نيشابوري در "جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان "تجلیل شدند

نیشابور- خبرگزاری مهر: هنرمندان و قاريان نيشابوري در دوازدهمین دوره جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی با اهداي جوایز و لوح تقدير تجلیل شدند.

مسئول فرهنگي اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی نيشابور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مراسم پایانی این جشنواره علوم و هنرهای قرآنی ابراهيم عمارلو در رشته ابتهال، خدابخش صفادل و مريم عمارلو در رشته شعر و سميه سلامي‌راد در رشته داستان‌نویسی كوتاه توانستند مقام‌هایی را از آن خود کنند.

رمضان‌علي بيات بیان کرد: این مسابقات با هدف مشارکت مردم در فعالیت‌ها و هنرهای قرآنی، ترویج فرهنگ قرآنی، معرفی استعدادها و فعالان قرآنی از طریق اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های هنری و تولیدات فاخر در مجتمع فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان و جمع كثيري از مسئولان و مردم در مجتمع فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) مشهد برگزار شد.

 

کد مطلب 2278450

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