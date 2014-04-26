کلنگزنی مسجد پیامبراعظم(ص) کوشه قشم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگزنی مسجد اهلسنت در روستای کوشه قشم ظهر شنبه با حضور قائم مقام نماینده ولیفقیه در امور اهلسنت هرمزگان برگزار شد.
حجتالاسلام محمد مریدی در این مراسم که با حضور عضو شورای روحانیت قشم، ائمه جمعه اهلسنت بندرلنگه، لافت، طبل و کوشه قشم برگزار شد با اشاره به خدمات نظام به جامعه اهلسنت اظهار کرد: به برکت نظام اسلامی و شهدای انقلاب امروز تمام اقشار و اقوام ایرانی از حق و سهمی برابر بهرهمند هستند و باید خداوند را به پاس این نعمت شکر گفت.
وی در این مراسم و در جمع معتمدین اهلسنت با بیان اینکه مساجد برای رضای خداوند بنا شده و مکانی جهت پرستش پروردگار است تصریح کرد: خداوند متعال در بخشهای مختلفی از قرآن از مسلمانان خواسته تا با یکدیگر متحد شوند و به ریسمان الهی چنگ بزنند.
قائم مقام نماینده ولیفقیه در امور اهلسنت هرمزگان با بیان اینکه اتاقهای فکر صهیونیسم و آمریکای جنایتکار به صورت شبانهروزی مشغول ایدهپردازی و طرح نقشههای جدید علیه نظام جمهوری اسلامی هستند افزود: نقش علما در روشنگری جامعه و تقویت اتحاد مذهبی نقشی حساس و سرنوشتساز است.
وی با بیان اینکه مساجد شیعه و اهلسنت باید در راستای احترام و تکریم دیگر مذاهب اسلامی و تحکیم وحدت در اشتراکات دینی گام بردارند گفت: طرح هرگونه مباحث اختلافی با هر انگیزه و هدفی موجب تسهیل مسیر فتنهانگیری جبهه دشمن است.
حجتالاسلام مریدی گسترش و ترویج اسلام در جهان را مشروط به حفظ وحدت اسلامی و روح برادری و صمیمیت دانست و تشریح کرد: دست خداوند همواره با جمع بوده و اگر بخواهیم پرچم اسلام عزیز در سرتاسر جهان برافراشته شود باید ضمن دور نگهداشتن تعصبات افراطی، دشمن خود را بشناسیم و با مدد ایمان خالصانه نقشههای دشمن را خنثی کنیم.
اضافه میشود، مسجد پیامبراعظم(ص) به همت دفتر نماینده ولیفقیه در امور اهلسنت هرمزگان و با زیربنای 200 متر جهت استفاده 170 خانوار اهل کوشه قشم در این روستا ساخته خواهد شد.
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