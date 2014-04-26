انتخابات مجامع هیئت های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد تا پایان خردادماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکمتی اصل پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای برگزاری و شکل گیری هیئتهای استانی، انتخابات هیئت شطرنج استان، کشتی استان و هندبال استان برگزار می شود.



وی بیان داشت: انتخابات مجمع هیئت شطرنج استان با حضور چهار نامزد این مجمع "سعادت رودشتیان"، "جعفر محرابی"، "علی جعفری اصل" و "امرالله مرشدی" نهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.



حکمتی اصل افزود: مجمع انتخابات کشتی نیز 11 اردیبهشت ماه و با حضور چهار کاندید این مجمع "مسعود حسینیان"، "سید صادق حسینی مطلق"، "علی اصغر بهروزی" و "علی سلیمانی" برگزار می شود.



معاونت توسعه ورزش استان همچنین از برگزاری مجمع هندبال استان در تاریخ 13 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: برگزاری این مجمع با حضور "علی بهامین"، "اصغر نوروز نژاد" و "علی ضامن اویش" برگزار می شود.



حکمتی اصل همچنین از برگزاری اولین دوره مسابقات تیراندازی اهداف پروازی در استان خبر داد.



وی با بیان اینکه در این مسابقات 60 تیرانداز از شهرهای مختلف حضور داشتند، افزود: این ورزشکاران از شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، اصفهان و فارس در این مسابقات شرکت کردند.



حکمتی اصل بیان داشت: در این مسابقات "احسان نیک بین" از یاسوج به مقام نخست رسید و "پژمان التیام" و "اشکان طاهری" هر دو از یاسوج به ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.