طرح زیباسازی شهرستان ایوان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح شنبه در بازدید از این شهرستان اظهار داشت: طرح زیباسازی و ساماندهی و توسعه عمران شهر ایوان اجرا خواهد شد.

پولادی افزود: 40 میلیارد ریال برای زیباسازی این شهر اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: در بحث پروژه های تامین آب، تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان و به خصوص اولویت اول عمران شهر ایوان در دستور کار است.

این مسئول اظهار داشت: آسفالت معابر را در شهر ایوان در حدود 25 هزار تن آسفالت معابر در شهر ایوان را اجرا خواهیم کرد.

پولادی ادامه داد: در 22 بهمن سال 93 شاهد بهره برداری کامل چهار خطه نمودن ایوان به سراب ایوان همراه با تعریض پل ورودی سراب ایوان خواهیم بود.

