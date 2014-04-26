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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

پولادی:

طرح زیباسازی شهرستان ایوان اجرایی می شود

طرح زیباسازی شهرستان ایوان اجرایی می شود

ایوان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: طرح زیباسازی شهرستان ایوان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح شنبه در بازدید از این شهرستان اظهار داشت: طرح زیباسازی و ساماندهی و توسعه عمران شهر ایوان اجرا خواهد شد.

پولادی افزود: 40 میلیارد ریال برای زیباسازی این شهر اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: در بحث پروژه های تامین آب، تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان و به خصوص  اولویت اول عمران شهر ایوان در دستور کار است.

این مسئول اظهار داشت: آسفالت معابر را در شهر ایوان در حدود 25 هزار تن آسفالت معابر در شهر ایوان را اجرا خواهیم کرد.

پولادی ادامه داد: در 22 بهمن سال 93  شاهد بهره برداری کامل چهار خطه نمودن ایوان  به سراب ایوان همراه با تعریض پل ورودی سراب ایوان خواهیم بود.
 

کد مطلب 2278469

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