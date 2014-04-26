اصفهان آمادگی کامل برای برگزاری همایش فرهنگ کار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری پیش از ظهر شنبه در همایش "نکوداشت کار و کارگر" که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد با اشاره به اهمیت کارگر و کارفرما در سال فرهنگ و اقتصاد، گفت: در قرآن و در باب اهمیت کار و کارگر نیز، بالغ بر 400 آیه و با عناوین مختلف ذکر شده است.
وی با بیان اینکه پیامبران علاوه بر هدایت الهی، خود همواره مشغول کار و فعالیت بودند، اظهار داشت: در حال حاضر فرهنگسازی کار در اصفهان به عنوان یک امر چند بعدی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه سالیانه حدود 30 هزار پرونده شکایت راهی اداره کار میشود، ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی آشنا نبودن کارگران با حق و حقوق قانونی خود است.
وی تصریح کرد: در سال جاری، با تقویت دفاتر مشاوره و برگزاری دورههای آموزشی لازم، تلاش داریم قدمهای مثبتی در حوزه کارگر و کارفرمایی برداریم.
قادری توجه هر چه بیشتر به مراجع و هیئتهای تشخیص و "تقویت سازش را در دعاوی" از دیگر برنامههای اداره کل کار استان در سال 139 برشمرد و گفت: از ظرفیتهای اصفهان و نخبگان و مراکز علمی ودانشگاهی برای رسیدن به اشتغال مد نظر دولت بیشترین استفاده ممکن را می بریم.
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