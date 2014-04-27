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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۱۶

«دلاوران دوران» از روزگار دفاع می‌گوید/ باکری، همت و جهان‌آرا در یک انیمیشن

«دلاوران دوران» از روزگار دفاع می‌گوید/ باکری، همت و جهان‌آرا در یک انیمیشن

کارگردان انیمیشن «دلاوران دوران» از تولید حدود 5 قسمت از این انیمیشن که توسط یک رزمنده به نگارش درآمده خبر داد و به نگاه غیر مستقیم آن به موضوع دفاع مقدس اشاره کرد.

فرنوش عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه انیمیشن «دلاوران دوران» به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا که هم‌اکنون کارگردانی آن را بر عهده دارد، گفت: این پروژه کمیک موشن 520 دقیقه است و سال گذشته حدود 60 دقیقه از این مجموعه به تولید رسید بعد از آن به دلیل مسایل مالی مرکز صبا این پروژه مدتی متوقف ماند.

وی در ادامه درباره این سریال توضیح داد: فیلمنامه «دلاوران دوران» در 26 قسمت 20 دقیقه‌ای نوشته شده و نگاهی به جنگ و دفاع مقدس دارد که بیشتر به سال های بعد از جنگ و پشت جبهه‌ها مربوط می‌شود. در واقع این سریال به خانواده‌های شهدا و مفقودان و ایثارگران می‌پردازد اما اما با نگاهی اجتماعی و در طول داستان فلاش‌بک‌هایی هم به جنگ و خاطرات و جان‌فشانی‌های این افراد داریم.

کارگردان انیمیشن «دلاوران دوران» با اشاره به اینکه حسن احمدی نویسنده این فیلمنامه خود یک رزمنده است، اظهار کرد: حدود چهار ماه پیش‌تولید این پروِژه طول کشید و فیلمنامه‌نویس کار تحقیقاتی در این زمینه داشته و چون خودش هم رزمنده است خاطرات زیادی را توانست برای نگارش فیلمنامه به کار گیرد و داستان اگرچه براساس واقعیت ساخته شده است اما بسیاری از شخصیت‌ها به صورت داستانی و گمنام طراحی شده‌اند.

عابدی با اشاره به شخصیت‌های واقعی که نامشان در این سریال آمده است، گفت: هر قسمت از این سریال به یکی از شخصیت‌ها می پردازد و افرادی مثل شهید همت، شهید باکری، شهید جهان‌آرا و شخصیت‌های ملعونی مثل صدام نیز در این کار به تصویر کشیده شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه مستقیما به جنگ نمی‌پردازد و بیشتر بازتاب‌های جنگ در خانواده‌ها را نمایش می‌دهد. فعلا حدود 5 قسمت از آن تولید شده است و قرار است تا بهار سال آینده به اتمام برسد.

 

 

کد مطلب 2278474

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