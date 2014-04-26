به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشستی با معاونان فرمانداری ها و بخشداران استان سمنان در محل استانداری با اشاره به اینکه جایگاه بخشداران بسیار مهم است افزود: برای هرگونه تصمیم گیری نیازمند برنامه ریزی صحیح هستیم و در این عرصه کسب اطلاعات از وضعیت موجود هر بخش و استفاده از فرصت ها و پتانسیل ها بسیار مهم است و باید مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امکانات محدود است و باید با برنامه ریزی مناسب از امکانات موجود کمال استفاده را برد.

استاندار سمنان همچنین بر سرکشی به روستاها و حل مسائل و مشکلات روستایی، ایجاد اشتغال پایدار، تلاش برای ایجاد صنایع فرآوری برای رشد و توسعه شهرها و بخشها تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در این نشست به مد نظر قرار دادن برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید تاکید کرد و افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری باید پتانسیل ها و ظرفیت های ناشناخته منطقه شناسایی شود و با فعال کردن و بهره گیری از توانائی های داخلی، دیگر نیازی به خارج نداشته باشیم.

محمد صارمی زاده همچنین ارتباط با موثرین و اقشار مختلف مردم در شهرها و بخشها خصوصا شوراها، روحانیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران را برای پیشبرد کارها مهم برشمرد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان نیز در این نشست با اشاره به انجام گفتگو تلفنی مستقیم استاندار سمنان با مردم استان طی صبح پنج شنبه از بررسی مسائل و مشکلات چهل نفر شهروند خبر داد و گفت: این ارتباط به مدت 3سه ساعت به طول انجامید.

ایرج کارخایی افزود: در این ارتباط تلفنی مسائل و مشکلات مختلفی از قبیل اشتغال، بیمه و درمان، مسائل مختلف عمرانی، مشکلات بازنشستگان، ایثارگران، کشاورزی و دامداری، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری و توسعه و گردشگری از سوی شهروندان شهرهای مختلف استان مطرح شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استاندار سمنان در این راستا دستور رسیدگی به مسائل و مشکلات مردمی را صادر و از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات مختلف مردم برای رشد و توسعه و عمران شهری و روستایی تقدیر و تشکر کرد.

در این جلسه همچنین تعدادی از مدیران استانداری، معاونان فرمانداریها و بخشداران نقطه نظرات و پیشنهادات خودشان را مطرح کردند.