لزوم فرهنگ سازی سلامت در جامعه/مدارس مراکز مهم توسعه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رضانیا ظهر شنبه در نشستی خبری گفت: مسئولان نباید جزیره کیش را با شهرستانهایی مانند بندرلنگه و چارک مقایسه کنند که در طول سال دو میلیون گردشگر و مسافر به آن سفرمی کنند و تنها فقط به جمعیت 30 هزار نفری آن نگاه کنند.

دکتر رضانیا با اشاره به داشتن بیش از 44 هتل و 70 رستوران فعال در کیش و سالانه حضور دو میلیون مسافر و گردشگر داخلی و خارجی به جزیره کیش اظهارداشت: امروز خبرنگاران و اصحاب رسانه قویترین مروجعان فرهنگی و اطلاع رسانی درحوزه سلامت هستند که با پوشش به موقع اخبار بازوان توانمندی برای ما بوده و هستند که قطعا وزرات بهداشت نیز فرهنگ سازی را به تنهایی نمی تواند انجام بدهد.

سرپرست مرکز توسعه سلامت کیش افزود: با نهادینه شدن فرهنگ سلامت بار سنگینی از روی دوش دولت در حوزه سلامت مردم برداشته خواهد شد و ما زمانی موفق می شویم که همدوش با مردم قدم برداریم و با آموزش آنها و پایبندی شان به حوزه سلامت در کنارشان باشیم و اولین گامی را که خود مردم باید بردارند خود مراقبتی است و روشهای آن نیز وظیفه ما با آموزش دادن برای فرد فرد در جامعه آن هم با ساده ترین زبان به ویژه با حمایت و کمک خبرنگاران و اصحاب رسانه در جزیره کیش.

این عضو هیئت امنای بیمارستان کیش تصریح کرد: ما با شعار دادن نمی توانیم به حوزه سلامت بپردازیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید در این حوزه مهم در جاجای کشور جهاد گونه وارد عمل بشوئیم و نباید فراموش کنیم که یک بیماری واگیردار در یک منطقه گردشگردی باعث می شود که امنیت سلامت در آن منطقه با مشکل بزرگی روبرو بشود و بطور مثال در کشور چین بخاطر شیوع سارس تا مدت زمانی با کاهش گردشگران و حتی تجار و بازرگانان برای خرید و تجارت روبرو شدند.

دکتر رضانیا پیشگیری در استان هرمزگان و جزیره کیش در فصل گرما را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای پیشگیری بیماری هایی مانند روده ایی که در فصل گرما خود را نشان می دهد ما در جزیره کیش پیشگیرهای لازم را انجام دادیم و می توانم بگویم که پرسنل مرکز توسعه سلامت کیش در واقع بسیجیان سلامت هستند که در طول شبانه وروزی فعالیت می کنند.

وی به استان هرمزگان و جزیره کیش که در 28 کیلومتری سرزمین اصلی قرار دارد اشاره کرد و افزود: بیماری مالاریا سومین بیماری در این استان است که ما با کنترل این بیماری از سال 1382 تا به امروز هیچگونه نمونه ایی نداشتیم ولی ما به این بسنده نخواهیم کرد و در این خصوص برنامه ریزی خواهیم کرد به ویژه با ورود اتباع خارجی از کشورهای مختلف و شاغل در کیش در آینده شاخص های مطلوب تری برای پیشگیرهای لازم در این خصوص خواهیم داشت.

سرپرست مرکز توسعه سلامت کیش این مرکز را برنامه ریز دانست و بیان داشت: نیازمند حمایت و همکاری همه دستگاهها در جزیره کیش را در حوزه سلامت می طلبد فرهنگ سلامت و استیل زندگی سالم باید در مدارس با جدیت پیگیری و نهادینه بشود ولی نه تنها در مورد بیماری ها خود مراقبتی در تمامی حوزه های زندگی هم از لحاظ روحی و روانی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و معنوی باید همه مردم آموزش های لازم را ببینند و فرهنگ پیشگیری نیز در جامعه نهادینه شود.

دکتر رضانیا افزود: در کشوری مانند انگلستان با ترویج و آموزش در حوزه سلامت در جوامع خود توانستند 96 میلیارد پوند به دولت کمک کنند و ما تمامی دستورات خود مراقبتی را در تعالیم اسلام و قرآن داریم و باید به این تعالیم زندگی در قرآن از خود مراقبت کنیم.

وی ضمن قدردانی وتشکر از خبرنگاران و اصحاب رسانه در جزیره کیش با ابراز خوشنودی گفت: مهندس مونسان نسبت به حوزه سلامت در جزیره تاکید فراوان دارند وقول دادند از ما حمایت و کمک کنند وتا کنون نیز حمایت هایی شده است در پایان این کنفرانس خبری از سوی مرکز توسعه سلامت با اعطا لوح تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه جزیره کیش تجلیل شد.