مبارزه با آفت پسيل درختان پسته شهرستان بشرويه آغاز شد/هشدار جهاد كشاورزي به باغداران

به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه صبح شنبه در بازدید از باغات پسته شهرستان بیان کرد: با توجه به آب و هوای گرم، خشكی و شوري سبب شده تا محصول پسته در بشرویه مقاومت خوبي داشته و كاشت آن نيز افزايش داشته باشد.

به گفته وی امسال بيش از هفت هزار و 600 هكتار از زمين هاي كشاورزي بشرويه زير كشت محصول پسته قرار گرفته كه پيش بيني مي شود 900 هكتار به اين وسعت اضافه شود.

رئیس جهاد كشاورزي بشرویه ادامه داد: با توجه به ترويج و آموزش كليه كشاورزان و باغداران در هر نوبت كاشت داشت برداشت، بحث آموزش و نحوه مبارزه با آفات از اواسط بهمن سال گذشته آغاز شده است.

وی عنوان کرد:كلاس هاي متعددي تا به الان برگزار شده كه خوشبختانه باعث شده تا روش برخورد صحيح با آفات كشاورزي صورت گيرد و از رشد اين آفات تا حدودي كاهش يابد.

کشاورزان آفت پسیل را جدی بگیرند

وي همچنين از وجود آفت پسيل مخصوص درختان پسته هم خبرداد و افزود: كشاورزان و باغداران با رويت بموقع اين آفت با كارشناس جهاد كشاورزي همكاري كنند تا از رشد اين آفت جلوگيري شود.

شفيعي ادامه داد:درسال گذشته اين آفت (پسيل)حالت طغيان پيدا كرد و متاسفانه به برخي از باغات خسارت هايي وارد شد.

وی اظهار داشت: اين آفت در نسل اول پوره حشره است كه مي توان با چند مرحله سم پاشي مدت دار 15 روزه از رشد اين آفت جلوگيري كرد و به راحتي با آن مبارزه كرد.

رئیس جهاد کشاورزی بشرویه همچنين به باغداران هشدارداد تا اگر رشد اين آفت همزمان به نسل هاي بعدي موكول شود روش مبارزه سخت مي شود و هم اكنون سمي در بازار عرضه مي شود فقط در پوره اين آفت اثر خواهد داشت است.

شفیعی با بیان اینکه در شهرستان بشرويه اين حشره هفت نسل دارد و هر ماه يك نسل از آنان فعاليت مي كنند، گفت: پس از بلوغ اين حشره شروع به خوردن برگ ها مي كند و از شيره تنه درختان پسته نيز استفاده مي كنند.

به گفته این مسئول شیوع این آفت تنه درختان ضعيف مي شود و كاهش برداشت را در برخواهد داشت و همچنين به مغز محصول پسته خسارت وارد خواهد شد.

وي نيز خطاب به آن دسته از باغداراني كه علائم اين آفت را مشاهده كرده اند، توصيه كرد:عمليات سم پاشي در نسل اول صورت گيرد و تنها متكي بر سم پاشي قرار نگيرند و همچنين مبارزه زراعي هم انجام شود.

وی ادامه داد: عمليات هرس و از بين بردن علف هاي هرز كه بايد در زمستان صورت بگيرد تا پناهگاه اين حشره از بين برود و از رشد آن جلوگيري شود.

شفيعي همچنين آبياري درست و تغذيه مناسب باغ و استفاده از كود پتاسه را نيز خيلي موثر دانست وافزود: اين عمليات بموقع سبب مقاومت درختان مي شود.