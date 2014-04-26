همایش تجلیل از فعالین و خیرین سلامت در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیش از ظهر امروز در این همایش گفت: سلامت شاخصه ای نیست که به نبودن بیماری محدود شود. سلامت روحی و معنوی نیز ابعاد دیگر سلامت هستند که باید در این خصوص کار بیشتری صورت بگیرد که در این زمینه هماهنگی هایی شده است که در مراکز مشاوره برای مشاوره های قبل از ازدواج با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگ عمل کنند و با وجود اینترنت به سلامت معنوی افراد بیشتر توجه کنیم.



سعید سیدیان افزود: یکی از مشکلات ما پدیده تک فرزندی است و ما باید به سلامت اجتماعی افراد بیش از پیش توجه کنیم و باید به فرزندان آموزش دهیم که در جامعه چگونه رفتار کنند و همچنین به دموکراسی و احترام به دیگران روی بیاورند.



وی تصریح کرد: اضطراب و افسردگی بار شدیدی را به کشور وارد می کند نیازمند و در زمینه مسائل روانپزشکی هم باید گام های خوب و اساسی برداریم و همچنین در بخش بیماری های غیر واگیر دار مانند سرطان، بیماری های قلبی، کمردرد و فشار خون باید برنامه ریزی کنیم.



معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: در هفته سلامت حدود 40 برنامه در سطح استان اجرا شد که امیدواریم انجام این امور سرآغاز یک فعالیت خوب برای سلامت مردم باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش از 17 خیر و 53 فعال حوزه سلامت تجلیل شد.