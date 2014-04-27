به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم تاریخی «بن هور» ساخته سال 1959 این بار به تهیهکنندگی مارک برنت و روما داونی حیاتی دوباره پیدا می کند.
چند روز پیش کمپانی پارامونت و مترو گلدن مایر اعلام کردند که با همکاری یکدیگر «بن هور» را دوباره می سازند. این دو با همکاری هم یک مینیسریال تلویزیونی نیز با عنوان «انجیل» ساختهاند.
این فیلم که با اقتباس از رمان لیو والاس نوشته سال 1880 ساخته شده بود از مهمترین فیلمهای سال 1959 بود. در این فیلم چارلتون هوستون، استفن بوید، جک هاوکینز و هیو گریفیث بازی کرده بودند.
برنت و داونی پیش از این فیلم «پسر خدا» را ساختهاند که نسخه تلویزیونی آن با عنوان «انجیل» به نمایش درآمده است.
گفته شده است پارامونت با درسی که از فیلم «نوح» گرفته قصد دارد «بن هور» را دوباره بسازد. در این بیانیه گفته شده انتخاب «نوح» به کارگردانی دان آرنوفسکی با بازی راسل کرو انتخاب نادرستی بود و میلیونها دلار سرمایهگذاری را تلف کرد.
«بن هور» یک بار سال 1925 راهی سینماها شد و موفقیت بزرگی را کسب کرد. این فیلم در سال 1959 دوباره ساخته شد و به کارگردانی ویلیام وایلر 11 اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم سال را به خود اختصاص داد.
در بیانیه پارامونت و متروگلدن مایر آمده است: این فیلم بر طبیعت سرنوشت متمرکز است.
«بن هور» داستان شاهزادهای یهودی به نام جودا بنهور را روایت می کند - که ناجوانمردانه به جرم سوءقصد به جان فرستاده سزار، توسط دوست رومیاش دستگیر و به بردگی و بندگی فرستاده میشود و دیگر اعضای خانوادهاش هم به سیاهچال فرستاده میشوند. او پس از عبور از ماجراهای بسیار به موطن خویش بازمیگردد تا انتقام بگیرد و خواهر و مادرش را نجات دهد.
سال 2016 برای اکران نسخه جدید «بن هور» اعلام شده است.
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