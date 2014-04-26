نقش بی بدیل کارگران در پیشرفت اقتصادی کشور/ کارگران در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته کار و کارگر فرصت مناسبی است تا از قشر زحمت کش کارگر که بدون ادعا و با کم ترین امکانات و سخت ترین شرائط در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور تلاش جهادگونه ای را متحمل شده اند، تشکر و قدردانی کرد.

کارگران همواره در صحنه های مختلف دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، نظیر انتخابات، راهپیمایی ها و دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلامی در خط مقدم قرار دارند و این مسأله سبب شده است تا این قشر زحمت کش و مظلوم جامعه جایگاه ویژه ای نزد مردم ایران داشته باشند.

کارگران جایگاه ویژه ای در فعالیتهای اقتصادی دارند

حمیدرضا داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته کارگر به همه زحمتکشان این عرصه اظهار داشت: تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری در آغاز سال فرمودند با تلاش کارگران محقق می شود بنابراین این گروه وظیفه ای سنگین در خصوص فعالیتهای اقتصادی کشور دارند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورامین افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با تمامی قوا و توان خود اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اند و با اعمال برنامه ها به ویژه تشدید تحریم ها درصدد ناکار آمدی نظام اسلامی هستند و ارائه برنامه ریزی منسجم، هدفمند و تقویت بخش های مختلف کشور به ویژه حوزه اقتصادی از ویژگی های مهم و بارز اقتصاد مقاومتی است و در عمل می تواند به بی اثر شدن تحریم های دشمنان منجر شود.

وی ادامه داد: با تکیه بر توانایی های خود و امکانات و منابع کشور و با نگاه ویژه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، موجبات پیشرفت هرچه بیشتر را با توکل بر خدا فراهم کنیم و در این زمینه کارگران می تواند در زمینه تولید و اقتصادی کشور قدم های موثر و مفیدی بردارد به همین خاطر در این زمنیه دولت توجه جدی به کارگران دارد که اثرات آن تاحدودی مشخص شده است.

کارگران در تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی از محورهای اصلی محسوب می شوند

داداشی اضافه کرد: دشمنان ما تلاش می کنند تا به این انقلاب ضربه بزنند که باید همه ما به خصوص صنعتگران و کارگران جامعه به عنوان محور اصلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه هوشیار باشند.

این مسئول سپس با اشاره به شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال جدید گفت: دست یابی به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری نیازمند استفاده از مدیریتی جهادی بر مبنای دانش و علم است تا بتواند با دست یابی به اقتصاد مبتنی بر علم در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کند.

وی تأکید کرد: در مسأله اقتصاد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی همه مردم و مسئولان را به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فراخواندند به همین خاطر کارگران در سال 1393 بر روی مسأله اقتصاد تکیه جدی کرده و با عزم جدی سعی در بهبود رونق اقتصادی کشور است.

داداشی متذکر شد: حضور گسترده کارگران در دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی نشان دهنده روحیه دینی و انقلابی این قشر زحمت کش است که با خون خود این پیام را برای همیشه تاریخ به مردم و کارگران دادند که باید برای حفظ نظام اسلامی از بهترین سرمایه های خود گذشت و تنها شرط پیروزی در برابر دشمن پیروی از ولایت است.

وی با تاكيد بر اينكه قدر جايگاه كارگر را بايد دانست گفت: كارگران در توليد ملي نقش بسياري را ايفا مي كنند و مسئولان نيز بايد تلاش کرده با همراهي و رسيدگي به امور آنها در راستاي مرتفع شدن مسائل گام بردارند.

دشمن به دنبال کم رنگ کردن نقش کارگران است

داداشی تصریح کرد: امروز دشمن با تحریم های شکننده خود به دنبال حذف تولید و کارگر از نظام اسلامی است اما در حال حاضر با اراده پولادین، کارگران به عنوان سربازان تولید و صنعت به بهترین شکل ممکن نقش و سهم خود را در جامعه ایفا می کنند.

وی تأکید کرد: جامعه کارگری ایران اسلامی در تمامی صحنه های انقلاب همدوش با سایر اقشار حضور داشتند و علاوه بر توسعه اقتصادی کشور موفق شدند گام های موثری در پیروزی انقلاب و تثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارند.

این فعال اجتماعی افزود: تلاشگران عرصه کار در ورامین آماده حرکت در مسیر تحقق حماسه اقتصادی هستند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند زیرا یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب رسیدن کشور به قله های اقتصادی است و کارگران و صاحبان تولید و صنعت در کشور در راستای تحقق این مهم همواره با کارآفرینی و خلاقیت در اندیشه رسیدن به قله ها بوده اند.