مبادلات وان ترکیه و خوی نباید محدود به مرز رازی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سیوانی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی استقبال از هیئت سیاسی و اقتصادی استان وان ترکیه که به خوی بر لزوم گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشور ترکیه تاکید کرد.

وی ادامه داد: دو کشور ترکیه و ایران و به تبع آن استان و شهرهای مرزی دو کشور در بسیاری از بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... مشترکات زیادی دارند و باید مناسبات و روابط دو طرف گسترش یافته و به داخل شهر و نقاط دیگر کشیده شود.

سیوانی توصیف و شناسایی وضعیت موجود و نواقصات و آسیب هایی که مانع گسترش روابط و بهره برداری از ظرفیت های موجود می شود را در جهت ظرفیت سازی بیشتر و گسترش روابط فی ما بین بسیار مهم ارزیابی کرد.

فرماندار خوی با اشاره به مبادلات دو کشور از طریق مرز رازی خوی نیز اشاره و تاکید کرد: مراودات و مبادلات بین استان وان ترکیه و شهرستان خوی نباید محدود به مرز رازی باشد.

در این نشست که با حضور فرماندار ،معاونان سیاسی و برنامه ریزی فرماندار و سایر دستگاههای ذیربط خوی برگزار شد، در خصوص سفر استاندار وان ترکیه در قالب هیئت سیاسی و اقتصادی به شهرستان خوی هماهنگی های اولیه صورت گرفت.

در ادامه، حاضرین جلسه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص نحوه استقبال ، تشریفات سفر و بازدیدها پرداختند.

مرز رازی - کاپی کوی به عنوان دروازه اتصال ایران به اروپا بوده بطوریکه بر اساس اسناد تاریخی جاده ابریشم نیز در گذشته دقیقا از این منطقه عبور می کرد که هم اکنون شهرستان خوی و این مرز در شمالغرب کشور به محلی برای صادرات کالا به اروپا تبدیل خواهد شد. آذربایجان غربی در شمال غربی ایران بیش از 891 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق دارد، آذربایجان غربی بعنوان تنها استان هم مرز ایران با کشور ترکیه و دارای بیش از 500 کیلومتر مرز مشترک با این کشور است. مرزهای بین المللی بازرگان در ماکو، سرو در ارومیه و مرز رازی در شهرستان خوی مهمترین مبادی ورودی و خروجی کالا از ایران به ترکیه هستند، آذربایجان غربی با استان حکاری، وان، آغری، ایغدیر و قارص ترکیه مرز مشترک دارد.