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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۵۰

طی اسفند و فرودین ماه انجام شد؛

بازرسی از 5900 صنف مزاحم بهارستان/ جریمه 245 میلیونی برای متخلفان

بازرسی از 5900 صنف مزاحم بهارستان/ جریمه 245 میلیونی برای متخلفان

بهارستان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان گفت: طی اسفند ماه سال گذشته و فروردین سالجاری بالغ بر پنج هزار و 900 بازرسی از صنوف مزاحم شهرستان صورت گرفت که منجر به تشکیل 150 پرونده تخلفاتی با جریمه ای معادل 245 میلیون ریال شد.

علیرضا گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در راستای اجرای صحیح و مناسب فاز دوم هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات در این شهرستان اظهار داشت: به منظور افزایش نظارت بر واحدهای صنفی، صنعتی، بازار و حمل و نقل عمومی، فعالیت تیمهای بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی و... از ایام پایانی سال گذشته شدت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان و افزایش قیمت کالا و خدمات، طرح بازرسی از صنوف به صورت ویژه از اسفندماه سال گذشته شد و تا پایان فروردین ماه بیش از پنج هزار و 900 صنف مزاحم شهرستان مورد بازرسی قرار گرفتند، از این تعداد 150 مورد پرونده تخلف تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی میزان جرائم این تخلفات را در مجموع 245 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در راستای سیاستهای حمایتی دولت، بیش از 95 هزار سبد کالا میان شهروندان این شهرستان توزیع شد.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان هرگونه افزایش خودسرانه کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی را تخلفی محرز و مشمول برخوردهای قانونی برشمرد و گفت: بر اساس تمهیدات دولت نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس تا اطلاع ثانوی و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه افزایش نخواهد یافت لذا با همکاری سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی با مختلفان این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 2278516

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