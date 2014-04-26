بازرسی از 5900 صنف مزاحم بهارستان/ جریمه 245 میلیونی برای متخلفان

علیرضا گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در راستای اجرای صحیح و مناسب فاز دوم هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات در این شهرستان اظهار داشت: به منظور افزایش نظارت بر واحدهای صنفی، صنعتی، بازار و حمل و نقل عمومی، فعالیت تیمهای بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی و... از ایام پایانی سال گذشته شدت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان و افزایش قیمت کالا و خدمات، طرح بازرسی از صنوف به صورت ویژه از اسفندماه سال گذشته شد و تا پایان فروردین ماه بیش از پنج هزار و 900 صنف مزاحم شهرستان مورد بازرسی قرار گرفتند، از این تعداد 150 مورد پرونده تخلف تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی میزان جرائم این تخلفات را در مجموع 245 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در راستای سیاستهای حمایتی دولت، بیش از 95 هزار سبد کالا میان شهروندان این شهرستان توزیع شد.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان هرگونه افزایش خودسرانه کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی را تخلفی محرز و مشمول برخوردهای قانونی برشمرد و گفت: بر اساس تمهیدات دولت نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس تا اطلاع ثانوی و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه افزایش نخواهد یافت لذا با همکاری سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی با مختلفان این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.