آمادگی 430 مسجد خراسان رضوي برای برگزاری مراسم اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: يكي از مباني فرهنگ ديني جامعه كه به پديده اي بسيار مؤثر تبديل شده است مراسم اعتكاف است، اين مقوله در بين جوانان سراسر كشور به حركتي پر شور تبديل شده است.

وي با اشاره به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري افزود: ايشان ازمراسم پر فيض اعتكاف به عنوان يكي از رويش هاي انقلاب اسلامي ياد كردند.

حجت الاسلام مرويان ادامه داد: حركت معنوي و اسلامي اعتكاف، نماد فرهنگ ديني همراه با تذهيب نفس و معرفت است.

.وي با بيان اينكه سال گذشته مسجد گوهرشاد پذيراي حدود چهار هزار معتكف بود افزود: امسال علیرغم استقبال نزدیک به یکصدهزار نفر به دليل برنامه هاي مرمت و بازسازي، ظرفيت پذيرايي اين مسجد به حدود دو هزار نفر كاهش يافته است و البته این مراسم اعتکاف معیار و الگو و با برنامه ریزی و پشتیانی همه جانبه آستان قدس رضوی ، نمونه ممتازی از اجرای اعتکاف در کشور است.

حجت الاسلام مرويان با اشاره به اينكه سه روز تهذيب نفس در خانه خدا در رسيدن افراد يك جامعه به كمال و سعادت مؤثر است ادامه داد: مسئله اعتكاف بايد مورد پشتيباني برنامه اي قرار گيرد.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اينكه دانشجويان هر سال در اين مراسم حضوري پرشور دارند گفت:‌ با وجود بهره هاي فرهنگي فراوان اعتكاف، بایستی دستگاه هاي فرهنگي اهتمام بیشتری در برنامه ریزی و پشتیبانی داشته باشند.

وي با اشاره به پيش بيني ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي آستان قدس رضوي براي برگزاري هر چه بهتر مراسم اعتكاف در مسجد گوهرشاد افزود:‌ اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي نيز به عنوان متولي اين امر در مساجد دیگر پشتيباني هاي لازم را انجام خواهد داد.

حجت الاسلام مرويان با بيان اينكه دو آسيب در بدنه جريان برگزاري اعتكاف پيش بيني مي شود ادامه داد: اولين آسيب، سطحي زدگي و كمرنگ شدن غناي معرفتي و بصيرت ديني در اين مراسم عظيم معنوي است.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اهميت نظارت بر مساجدي كه در آنان مراسم اعتكاف برگزار مي شود گفت:‌ نفوذ برخي از جريانات متهجر در مديريت برخي از اين مساجد قابل تأمل و يكي ديگر از آسيب هاي اعتكاف است.

وي با بيان اينكه امام جماعت و هيئت امناي مساجد يك ركن مهم براي فعاليت هاي فرهنگي و ديني هستند بر پشتيباني هر چه بيشتر آنان از تشكل هاي فرهنگي، انسجام جوانان و نظارت و نقش آفريني در برنامه هاي مربوط به مساجد تأكيد كرد.

حجت الاسلام مرويان با اشاره به اهميت توزيع بسته هاي فرهنگي در مساجد گفت:‌ بسته هاي فرهنگي فرصت تدبر و توجه به مفاهیم و مسائل ديني را بيشتر فراهم مي آورند و يكي از مؤثرترين روشهای هاي تبليغ دين در این برنامه هستند.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به نزديكي زمان اعتكاف ادامه داد:‌ بايد با يك برنامه ريزي صحيح و اصولي از ظرفيت روزهاي اعتكاف در جهت غناي فرهنگي و معرفتي بهره گرفت.

وي با بيان اينكه دانش آموزان و دانشجويان همواره براي مراسم اعتكاف پيشقدم بودند و اعتكاف بستر مناسبي براي ارتقاء ديني روح جوانان است به برگزاري جدي، پررنگ و پربارتر اين مراسم در اين حوزه ها تأكيد كرد.

حجت الاسلام مرويان با اشاره به برنامه هاي هفته اعتكاف اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي گفت:‌ اين سازمان نگاهي هدایتی و نظارتي در احياي سنت حسنه اعتكاف دارد.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اينكه عملكرد اجرايي مساجد استان قابل قبول است اعلام كرد: اداره كل تبليغات اسلامي در راستاي وظيفه هدايتي خود اقدام به برگزاري جلسات آموزشي براي مسئولان مساجد اعتكاف كرده است.

وي با اشاره به اهميت نظارت همه جانبه و دائم بر مساجد برگزار كننده اعتكاف گفت: به مساجدي كه از نظر بهداشت و امكانات سخت افزاری و محتوایی واجد شرايط نبودند اجازه برگزاري اين مراسم داده نمي شود.

حجت الاسلام مرويان با اعلام برگزاري كلاس هاي آموزشي براي مبلغان مساجد اعتكاف از چاپ و انتشار جزوات آموزش احكام اعتكاف ويژه اين مساجد خبر داد.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به نظارت بر دريافت هزينه ها توسط مساجد اعتكاف به اهميت تفكيك مساجد ويژه بانوان و آقايان تأكيد كرد.

وي با اعلام امکان اعزام مبلغ به مساجد اعتكاف در استان خراسان رضوي از تدوين منشور اعتكاف، برگزاري گفتمان هاي ديني و آسيب شناسي اعتكاف و برطرف كردن نقاط ضعف اين مراسم خبر داد.

حجت الاسلام مرويان با بيان اهميت مشاركت ساير ارگان ها و دستگاه هاي اجرايي در جهت برگزاري هرچه بهتر مراسم اعتكاف بر لزوم هماهنگي اعتكاف هاي دانش آموزي با ستاد اعتكاف استان تأكيد كرد.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به وظيفه اين سازمان جهت هماهنگي مساجد در برنامه هاي مرتبط با اهداف اعتكاف گفت: مبلغان بايد در طول مراسم اعتكاف به نظارت هاي لازم در جهت خودسازي و دوري از تصورات سطحي و برنامه هاي غيرمرتبط با اعتكاف شركت كنندگان توجه بيشتري داشته باشند.

وي با اشاره به توصيه هاي مقام معظم رهبري در ارتباط با آموزش معتكفان گفت:‌ بسته هاي فرهنگي و آموزشي بايد به صورت هدفمند در جهت مطالعه احكام و ساير مسائل شرعي اعتكاف به معتكفان داده شود.

حجت الاسلام مرويان با بيان اينكه مساجد هزينه هاي سه روز اعتكاف را از طريق معتكفان فراهم می كنند افزود:‌ هيئت امناي مساجد مي توانند بخشي از اين هزينه ها را با تدابير لازم كاهش دهند تا استقبال مردم نيز بيشتر شود.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اينكه اعتكاف خود يك كلاس تربيت معرفت ديني و بصيرت اسلامي است گفت: افراد خير مي توانند با تقبل هزينه اشخاص کم بضاعتي كه مشتاق به شركت در مراسم اعتكاف هستند خود را در ثواب اين فريضه مقدس شريك كنند.

وي با بيان اهميت تدابير لازم از سوي هيئت امنا و ائمه جماعات مساجد در جهت ايجاد فضاي مناسب اعتكاف افزود:‌ مراسم اعتكاف نبايد مزاحم برگزاري مراسم نماز جماعت شود.

حجت الاسلام مرويان همچنين نقش صداوسيما را در تبليغات اعتكاف و برگزاري پرشور اين مناسك ديني و فرهنگي پر اهميت خواند.

مديركل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اينكه همزماني امتحانات مدارس و دانشگاه نبايد تبديل به مانعي براي حضور جوانان در اين مراسم معنوي و دستاويزي براي دشمنان اسلام شود به اهميت زمانبندي درست در جهت برگزاري اين مراسم تأكيد كرد.

وی همچنین از مرکز رسیدگی به امور مساجد ، اداره کل اوقاف و امور خیریه ، شهرداری مشهد ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز آستان قدس رضوی برای حمایت برنامه ای ، محتوایی و هماهنگی های لازم برای داشتن اعتکافی پر شور و پر محتوا استمداد طلبید.