  1. دانشگاه و فناوری
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۴۰

باتری هایی با دوام 10 سال/ ضربان سازها بی نیاز از تعویض باتری

باتری هایی با دوام 10 سال/ ضربان سازها بی نیاز از تعویض باتری

پژوهشگران باتری جدیدی ساخته اند که بدون نیاز به شارژ مجدد، به مدت 10 سال انرژی لازم برای وسایل الکترونیکی پوشیدنی و مراقبت از سلامت را تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید می تواند باتری ها را نسبت به باتری های پیشین، ایمن تر کند چرا که از ماده شیمیایی لیتیوم کربن فلوراید ( CFx ) استفاده می کند.

این باتری نوین می تواند پیشرفتی در صنعت باتری تلقی شده و در دستگاه هایی مانند ضربان سازها بسیار موثر عمل کند.

"چنگ دو لیانگ" پژوهشگر این طرح می گوید: این باتری ها می توانند به کوچکی یک سکه باشند و سالها دوام بیاورند. این باتری ها که نیازی به شارژ دوباره ندارند یک بار مصرف اند.

نمونه اولیه این باتری در آزمایشگاه ملی اوک ریج وزارت انرژی آمریکا آزمایش شده و نتایج آن در نشریه انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است.

این باتری برای حسگر و ایمپلنت های انسانی مانند ضربان سازها که شارژ دوباره و یا جایگزینی شان دشوار است کاربرد بالقوه دارند.

قرار نیست نمونه اولیه باتری  CFx در شکل کنونی اش در رایانه ها و وسایل الکترونیکی همراه مانند تلفن و تبلت استفاده شود چرا که این وسایل نسبت به حسگرها انرژی بیشتری مصرف می کنند و بر شارژ دوباره تکیه دارند.

امروزه محققان تلاش خود را برای ساخت باتری های جدیدتر با دوام بیشتر متمرکز کرده و مطالعه برای باتری های جدید برپایه فناوری روی- هوا و لیتیوم – هوا  ادامه دارد.

برخی باتری های جایگزین مانند آنهایی که نقره- روی استفاده می کنند بسیار گران قیمت هستند.

کد مطلب 2278538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها