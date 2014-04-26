آخرين وضعيت اعزام زائران در آستانه انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفي قاسمي با اشاره به در پيش بودن انتخابات پارلماني عراق كه قرار است ۱۰ ارديبهشت‌ماه در اين كشور برگزار شود، به تشريح آخرين وضعيت اعزام زائران ايراني براي زيارت عتبات عاليات پرداخت.

زائران از زيارت امامين جوادين محروم نمي‌شوند

وي در ادامه با اشاره به احتمال ايجاد محدوديت‌هاي ترافيكي در روزهاي هشتم تا دوازدهم ارديبهشت به مدت پنج روز از سوي مقام‌هاي عراقي، گفت: با توجه به فضاي امنيتي كشور عراق و ايجاد محدوديت‌هاي ترافيكي در آستانه انتخابات، برنامه‌ريزي مناسبي صورت گرفته تا زائران از زيارت امامين جوادين (ع) محروم نشوند.

مدير دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت در عراق افزود: براساس توصيه‌هاي رييس سازمان حج و زيارت، معاون عمره و عتبات و مديركل عتبات سازمان، برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده است كه از تاريخ ۴ تا ۶ ارديبهشت‌ماه، سه گروه از زائران زميني بدون استثنا به شهر كاظمين وارد شده و يك روز در آنجا اقامت خواهند داشت.

وي با بيان اينكه اين كاروانهاي زيارتي پس از ۳ روز اقامت در نجف و ۳ روز اقامت در كربلا به ميهن باز مي‌گردند، گفت: دو گروه ديگر از زائران ابتدا وارد نجف مي‌شوند و پس از ۳ روز اقامت، بلافاصله براي زيارت امامين جوادين (ع) به كاظمين اعزام مي‌شوند كه بدون اقامت راهي كربلا شده و در آنجا ۴ روز اقامت مي‌كنند.

حذف اقامت در كاظمين از ۸ ارديبهشت

قاسمي درباره شرايط اعزام زائراني كه از طريق پروازهاي هوايي وارد عراق مي‌شوند نيز توضيح داد: در تاريخ‌هاي ذكر شده، پروازهاي فرودگاه بغداد به فرودگاه نجف منتقل شده است كه براساس برنامه ترسيم شده، زائران پس از ۳ روز اقامت در نجف، به كاظمين اعزام شده و بدون اقامت راهي كربلا مي‌شوند.

مدير دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت در عراق با بيان اينكه ۴ ارديبهشت‌ماه ۱۲۷ كاروان، ۵ ارديبهشت‌ماه ۱۳۰ كاروان و ۶ ارديبهشت‌ماه نيز ۱۳۰ كاروان از مرز زميني، هوايي و كربلا وارد شهر كاظمين مي‌شوند، حذف اقامت در كاظمين را از ۸ ارديبهشت‌ماه اعلام كرد و از زائران خواست كه با مسؤولان امر همكاري لازم را داشته باشند.

وي خاطرنشان كرد: برنامه‌ريزي و اقدامات صورت گرفته با توجه به شرايط امروز عراق و محدوديت‌هاي ايجاد شده در سطح شهر بغداد، ترسيم شده است و احتمال دارد در صورت تغيير در وضعيت اين كشور، برنامه‌ها هم تحت‌الشعاع قرار گيرد كه از زائران مي‌خواهيم ضمن همراهي با مسؤولان، سعه صدر بيشتري داشته باشند.

اقامت هفت شب در عراق به قوت خود باقي است

قاسمي با بيان اينكه اقامت هفت شب در عراق به قوت خود باقي است، خواستار درك شرايط كشور عراق از سوي زائران، مديران كاروان، روحانيان و مداحان شد و گفت: تمام برنامه‌‌هاي صورت گرفته به تأييد نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، رييس و معاون عمره و عتبات سازمان رسيده است تا بهترين خدمات به زائران ارائه شود.

وي با اشاره به طولاني شدن مسيرهاي مهران، شلمچه و چزابه با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته، اعمال اين تغيير را به سبب ارائه خدمات بهتر به زائران در ايام انتخابات عراق و عدم از دست دادن زيارت امامين جوادين (ع) در كاظمين عنوان و اظهار كرد: از زائران مي‌خواهيم كه با مسؤولان در شهرهاي مختلف عراق همكاري كنند تا خدمات بهتري ارائه شود.

مدير دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت در عراق همچنين از روحانيان، مداحان، مديران و زائران خواست كه اگر در بين راه با مسائل و مشكلات حراستي و يا امنيتي مواجه شدند، بلافاصله به مسؤولان حراست و امنيت كه در همه شهرها مستقر هستند، گزارش كنند تا از وقوع برخي حوادث سريع‌تر پيشگيري شود