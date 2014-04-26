اشتغال جوانان از مطالبات اصلی گلستانیهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صادقلو ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان با بیان این که موازی کاری در انجام پروژه ها مساله ای است که باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد، اظهار کرد: این موازی کاری ها موجب شده است مثلا در مکانی که ظرفیت احداث یک سالن ورزشی نیست به دلیل ضعف مدیریت سه سالن ساخته شود ولی در ظرفیت های دیگری که در بحث اشتغال جوانان نیاز به اعتبار است به دلیل این مشکلات نتوانیم هزینه های لازم را انجام دهیم .

وی تصریح کرد: در راستای اشتغالزایی در بحث فارغ التحصیلان دانشگاهی با همکاری دکتر جلالی طرحی در استان در حال اجراست که کارجویان را به یک حرفه آموزی سوق می دهند تا در ادامه به سمت یک اشتغال دانش بنیان برسند.

صادقلو بیان کرد: تاکنون در این سامانه چهار هزار نفر ثبت نام کرده اند و ما تلاش مان این است که بتوانیم برای این کارجویان فرصت اشتغال دانش بنیان و دائم ایجاد کنیم.

وی در ادامه با بیان این که مدیران باید شاخص ها را واقعی تر عرضه کنند گفت: در شاخص ها چون منشور و میثاق ماست مدیران به طور حساب شده ارائه گزارش داشته باشند چون نسبت به این میثاق گذشت نمی کنیم .

استاندار خطاب به مدیران استانی اظهار کرد: مدیران در حوزه کاری خود باید به سمت چنگ انداختن به کسب منابع ملی بروند و این مهمترین اصل مدیریتی است و باید مدیران افرادی را در رابطه با این موضوع دردستگاه ها مشخص کنند.

وی تصریح کرد: در پروژه ها باید مدیران اهم ومهم داشته باشند و چند پروژه شاخص را در اولویت کار خود قرار دهند چون ما نمی توانیم با اعتباراتی که وجود دارد به یکباره سراغ همه پروژه ها برویم .

استاندار افزود: در حال حاضر پروژه های 50 درصد به بالا در دستور کار تکمیل باشد و در موضوعاتی مانند آب که در استان ما تقریبا به مرحله بحران رسیده است ودر موضوعات گردشگری و راه سازی که از مسائل زیربنایی در استان است باید پروژه ها ویژه تر دیده شود.

وی اظهار کرد: در بحث ورزش و جوانان مووضع جوانان کمتر دیده شده است و باید این نهاد به مسائل اساسی تر حوزه جوانان بپردازد و اتاق فکری در حوزه اداره ورزش و جوانان استان گلستان تشکیل شود و مشاورین عالی رتبه و بزرگ دانشگاهی و علما در این اتاق فکر حضور داشته باشند تا ایده های تحول بخشی در زمینه جوانان پدید آید و اجرایی شود.