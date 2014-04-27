30 درصد قتل های کشور خانوادگی است/ مردان بیشتر از زنان همسرانشان را می کشند

سرهنگ کارآگاه هادی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ وقوع قتل در سال 92 به 2.5 نفر در هر یکصد هزار نفر رسید. این در حالی است که نرخ قتل در سال 90، 3 نفر بود که خوشبختانه شاهد کاهش وقوع قتل در کشور هستیم.

وی با اعلام اینکه بیشترین علت وقوع قتل ضرب و جرح و پس از آن استفاده از سلاح سرد است، افزود: بیشترین نوع قتل نیز نزاع و اختلافات است و سرقت نیز در وقوع قتل نقش مهمی دارد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با بیان اینکه 30 درصد قتل های کشور خانوادگی است افزود: در میان قتل های خانوادگی و همسرکشی مردان بیشتر از زنان همسرانشان را به قتل می رسانند اگرچه انگیزه هایی همچون ارتباطات غیراخلاقی، نزاع و کدورت در ارتکاب این قتل ها موثر است.

وی با بیان اینکه تمامی اطلاعات قربانیان تجاوز جنسی در پلیس آگاهی حفظ شده و رویکرد ماه حفظ هویت قربانیان است، تاکید کرد: سعی می کنیم هویت تمام قربانیان تجاوز جنسی که به پلیس مراجعه می کند حفظ شود و از پلیس زن به منظور سهولت و رعایت حریم ها برای رسیدگی به این پرونده ها استفاده می کنیم. تمام بازجویی ها از قربانیان و رسیدگی و احضار توسط افسران زن انجام می شود و سعی کرده ایم در احضار محدودیت ایجاد کنیم تا افراد مجبور نباشند چندین بار به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

مصطفایی با اعلام اینکه وقوع قتل در نیمه نخست سال بیشتر است اظهار داشت: به عنوان یک کارشناس معتقدم وقوع قتل در نیمه اول سال به علت این که فعالیت افراد بیشتر و حضور در اماکن عمومی افزایش می یابد نسبت به نیمه دوم سال رشد نشان می دهد.