ضرورت رعایت ادب و احترام دیگران در سخنرانی و تبلیغ دین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین مظاهری در دیدار ائمّۀ جمعۀ استان اصفهان افزود: رعایت ادب و احترام دیگران در سخنرانی و به خصوص در تبلیغ دین، لازم است.
وی بیان داشت: عصبانیّت در حین سخنرانی و به کارگیری الفاظ ناشایست و توهینآمیز یا استفاده از عبارات عوامانه، مانع تأثیر و نفوذ مطالب سخنران است و ائمّۀ جمعه باید توجّه به این حقیقت نیز داشته باشند.
اگر احساسات خطیب بر عقل او غلبه کند، خطبه تنشزا میشود
حضرت آیتالله العظمی مظاهری در ادامۀ بیانات خود با تأکید بر لزوم عقلانیّت و خردورزی در جامعه و به خصوص در بین خواص و افراد تأثیرگذار، ادامه داد: اگر احساسات خطیب بر عقل او غلبه کند، خطبۀ او تنشزا میشود و نه تنها در جامعه پذیرش ندارد، بلکه با عکسالعمل منفی مواجه خواهد شد.
رئیس حوزه علمیه اصفهان ضمن اشاره به برخی آیات و روایات دربارۀ خلوص نیّت با یادآوری چند توصیۀ اخلاقی از بزرگانی همانند امام خمینی و علّامه طباطبایی، ائمۀ جمعه را به تقویت هرچه بیشتر روحیّۀ اخلاص فراخوانده و خاطرنشان کرد: ارزش اعمال و کردار آدمیان، وابسته به میزان اخلاص آنان است؛ از این جهت بزرگترین اعمال بدون خلوص نیّت، از منظر تعالیم دینی هیچ ارزشی ندارد، چنانکه اعمال به ظاهر کمارزش، اگر خالصانه انجام شود، نزد خداوند متعال، ارزشمندترینِ اعمال است.
ائمۀ جمعه و جماعات باید در حفظ جایگاه اجتماعی خود بکوشند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به به جایگاه رفیع تبلیغ از نظر اسلام، منزلت ائمۀ جمعه و جماعات را به عنوان مبلّغان اسلام و تشیّع، منزلتی ممتاز و ارزشمند توصیف کرده و گفت: ائمۀ جمعه و جماعات باید در حفظ جایگاه اجتماعی خود بکوشند و مراقب باشند گفتار و رفتار آنان و حتّی عملکرد اطرافیان و یا وابستگان آنها، به این جایگاه حقوقی با اهمیّت ضربه نزند.
حضرت آیتالله العظمی مظاهری با تأکید بر ضرورت غنا بخشی به محتوای خطبههای نماز جمعه، اظهار داشتند: خطبههای نماز جمعه میتواند تأثیر مطلوبی در گسترش اخلاق اسلامی در جامعه داشته باشد و از این جهت ائمّۀ جمعه باید در خطبهها مردم را برای ریشهکن کردن درخت رذائل اخلاقی و جایگزین کردن فضائل و صفات نیکوی انسانی، تشویق نمایند.
حضرت آیتالله العظمی مظاهری، مراعات ابعاد و فنون سخنوری در خطبههای نماز جمعه را لازم دانسته و تصریح کردند: ائمّۀ جمعه باید در خطبهها، اولاً مطالب مفید و پرمحتوا را بیان کنند و ثانیاً از بیان مطالب حساسیّت برانگیز و غیر ضروری پرهیز نمایند.
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