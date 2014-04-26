ادامه حملات راکتی از پاکستان به ولایت کنر/اعلام نتایج اولیه انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، عبدالحبیب سیدخیل فرمانده امنیتی ولایت کنر امروز شنبه از ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به اطراف شهرستان دانگام این ولایت خبر داد که از شب گذشته آغاز و تا صبح امروز شنبه ادامه داشت.



رسانه ها همچنین از افزایش تلفات ناشی از وقوع سیل ویرانگر در ولایتهای شمالی افغانستان همچون فاریاب، جوزجان و بادغیس به 74 نفر و تخریب سه هزار منزل مسکونی و نابودی هزاران هکتار زمین کشاورزی زیر گل و لای خبر دادند.



عملیات جستجو برای کمک به سیل زدگان آغاز شده است و مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شده اند.مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ساعت 18 امروز شنبه خبر دادند.



در مرحله اول کمیسیون انتخابات که 10 درصد آرا شمارش شد و عبدالله 41.9 درصد و احمدزی 36.7 درصد آرا را از آن خود کردند. در مرحله دوم اعلام نتایج انتخابات، 50 درصد آرا شمرده شد که بار دیگر عبدالله عبدالله با کسب 44.4 درصد آن پیشتاز انتخابات بود و اشرف غنی احمدزی 33.2 درصد آرا را از آن خود کرد.



همچنین در مرحله سوم اعلام نتایج انتخابات افغانستان 82.59 درصد آرا شمارش شد و عبدالله عبدالله 43.8 درصد و اشرف غنی احمدزی 32.9 درصد آرا را از آن خود کردند.



