انتقاد از کمبود اعتبار ارزی دانشگاهها برای تامین نیازهای آزمایشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی امروز در نشست خبری دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، برنامه های این معاونت پژوهشی برای ساماندهی تجهیزات دانشگاهی خبر داد و گفت: نرم‌افزار شبکه آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور تنظیم شده و سرویس‌دهی این شبکه به زودی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی آمارهایی از تجهیزات و توانمندی‌های آزمایشگاه‌ها دریافت شده است، گفت: در این حوزه به دنبال منطقه‌ ای کردن و تقویت نیازهای منطقه‌ ای آزمایشگاه‌ها هستیم و در گام بعدی موضوع تقویت آزمایشگاه‌های ملی و کمک به بخش خصوصی برای ورود به این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.

احمدی با بیان این که سال 78، 180 میلیون دلار به صورت وام ارزی برای خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها درنظر گرفته شد که تنها 80 میلیون دلار آن محقق شد، افزود: با وجود توسعه تحصیلات تکمیلی از سال 80 به بعد از آن میزان اعتبار تنها 80 میلیون دلار تجهیزات به دانشگاه‌ها تزریق شده است که با توجه به حجم توسعه تحصیلات تکمیلی این مبلغ بسیار کم است. به همین دلیل دانشگاه‌های ما به شدت دچار مشکل تجهیزات آزمایشگاهی هستند و این موضوع یکی از دغدغه‌ها است.

وی با اشاره به سهم 30 درصدی وزارت علوم در ارائه یارانه خرید در دومین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: در این نمایشگاه حداقل 107 میلیارد تومان کمک دولتی برای خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اختصاص می یابد که در این میان سهم وزارت علوم، 30 درصد و سهم معاونت علمی 40 درصد است و 30 درصد نیز خود دانشگاه‌ها باید اعتبار قرار دهند.

احمدی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ میان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم در جهت افزایش صادرات محصولات آزمایشگاهی خبر داد و گفت: امیدواریم در پی این تفاهم‌نامه بتوان صادرات محصولات دانش بنیان را توسعه داد؛ همچنین تفاهم‌نامه‌ دیگری میان وزارت علوم و معاونت علمی جهت ایجاد آزمایشگاه‌های ملی نیز منعقد شده که در نخستین گام اساسنامه آزمایشگاه ملی علوم شناختی منعقد شده است.

در این نشست محمود شیخ‌ زین‌الدین، دبیر نمایشگاه و معاون تجاری‌سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: 25 درصد از نیازهای دانشگاه‌های کشور در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی از داخل تامین می شود.

وی با پیش‌بینی اینکه 170 میلیارد تومان از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خرید صورت گیرد، افزود: از 10 شرکت برگزیده در این نمایشگاه برای صادرات محصولاتشان حمایت صورت می‌گیرد.

شیخ زین الدین با بیان اینکه تعداد کل محصولات ثبت شده در دور اول نمایشگاه، یکهزار و 779 محصول بود گفت: در دومین دوره برگزاری این نمایشگاه 4 هزار و 444 محصول از 183 شرکت به ثبت شده است؛ همچنین تعداد کل محصولات تایید فنی شده در دور اول، یکهزار و 425 محصول بود که این محصولات در دومین دوره به سه هزار و 586 محصول افزایش یافته است.