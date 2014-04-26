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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

پورکاظمی مطرح کرد:

همدلی فعلی باعث موفقیت کاروان ایران در اینچئون می‌شود

همدلی فعلی باعث موفقیت کاروان ایران در اینچئون می‌شود

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد که همدلی فعلی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک باعث موفقیت کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها چند ماه تا آغاز هفدمین دوره بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی اینچئون کره‌جنوبی باقی مانده ، آرامش و ثبات و امنیت روحی روانی در بین روسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی و مدیران ورزشی حاکم است که منجر به آرامش فکری ملی‌پوشان در اردوهای ورزشی شده  است و آنهادغدغه‌ای جز آمادگی برای کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی ندارند.

 پورکاظمی که کرسی نایب رئیسی یونسکو در حوزه دوپینگ سازمان ملل متحد را نیز در اختیار دارد، تاکید کرد: این همدلی و تفاهم همه جانبه که ناشی از مدیریت آکادمیک، صداقت و شفافیت در اجرا توسط دکتر محمود گودرزی وزیر بسیار موفق ورزش و جوانان و همچنین دکتر سید نصراله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و سایر معاونین و مدیران وزارت ورزش و جوانان است که در جلسات مکرر همفکری و ایجاد ستاد مشترک با مهندس کیومرث هاشمی و مهندس شهنازی، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی باتجربه به چنین موفقیتی دست یافتند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی یادآور شد: یقیناً مدیران ورزشی اگر در آرامش باشند، مربیان و ورزشکاران نیز با روحیه ای شاداب و فارغ از حاشیه‌های مدیریتی خواهند توانست تنها به فکر کسب مدال و افتخار برای میهن اسلامی مان باشند و سبب ارتقاء جایگاه جمهوری ا سلامی ایران در میادین بین المللی شوند.

 

کد مطلب 2278608

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