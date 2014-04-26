خسارت 6 میلیارد ریالی بارندگی به راه های مواصلاتی بیارجمند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر تیموری بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره راه و ترابری بیارجمند ضمن اشاره به اینکه بارندگی شامگاه پنج شنبه اخیر در بیارجمند شش میلیارد ریال به راه های مواصلاتی منطقه خسارت وارد کرده گفت: محور مواصلاتی خانخودی به احمد آباد بیشترین آسیب را در این بارندگی دیده است.

وی یادآور شد: سیل 12 و 14 فروردین ماه نیز در این شهرستان خسارت های زیادی به بار آورده و موجب خرابی جاده ها و راه های مواصلاتی روستاها شده بود.

رئیس اداره راه و ترابری بیارجمند خاطر نشان کرد: اکیپ های راهداری هنوز مشغول مرمت و بازسازی خرابی سیل های گذشته بودند که بارندگی شدید چهارم اردیبهشت خرابی های تاسف باری را در منطقه به بار آورده است.

تیموری در پایان از مسئولان استان خواست برای جبران این خسارت ها به مردم محروم و بی بضاعت این منطقه توجه ویژه نشان دهند.

