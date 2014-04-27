حضور «تاجران» در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، ساناز فلاحفرد در این باره گفت: قرار بود نمایشنامه «تاجران» نوشته ژول پومرا در نمایشگاه کتاب سال گذشته منتشر شود، ولی در نهایت نشر دیبایه این اثر را اردیبهشت امسال و در روزهای برپایی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به مخاطبان ارایه میکند.
وی افزود: این نمایشنامه درباره فردی است که در کارخانه ساخت سلاحهای جنگی کار میکند و چالشهایی برایش پدید میآید. پومرا با نگارش این اثر زندگی مکانیکی انسان مدرن را به چالش و نقد میکشد.
این مترجم در ادامه درباره نویسنده نمایشنامه «تاجران» گفت: پومرا نمایشنامهنویس و کارگردان معاصر و پرطرفدار فرانسوی است. او درسال 1990 کمپانی «لوئیس برویارد» را تشکیل داد. پومرا جوایز بسیاری از جشنوارههای مختلف دریافت کرده است، از جمله؛ جایزه بهترین کارگردانی برای نمایش «این کودک» در سال 2006، جایزه نخست ادبیات نمایشی برای نمایشنامه «این کودک» در سال 2007.
فلاحفرد اضافه کرد: در سال 2008 پومرا موفق به دریافت عنوان مولیر به عنوان نویسنده فرانسوی زبانِ معاصر و مولیر کمپانی برای نمایشنامه «میلرزم» شد. جایزه مولیر 2010 نیز این عنوان را برای نگارش نمایشنامه «دایرهها» به پومرا اعطا کرد. در سال 2007 این نویسنده موفق به دریافت جایزه ادبیات نمایشی برای نمایشنامه «تاجران» شد.
فلاحفرد همچنین به چگونگی انتشار آثار پومرا در ایران اشاره کرد و توضیح داد: پیش از آنکه من سراغ ترجمه آثار این نویسنده بروم، هیچ اثری از او به فارسی منتشر نشده بود. نخستین نمایشنامه منتشر شده از این نویسنده در ایران «میلرزم» بود که با ترجمه من سال 1391 از سوی نشر افراز به چاپ رسید.
این مترجم در پایان درباره تازهترین کتابهایش گفت: ترجمههای من از نمایشنامه «مرد ورشکسته» اثر دیوید لسکو و رمانهای «یک لحظه بیشتر» نوشته دلفین کولن و «خانه نور» نوشته دیدیه ون کولار نیز در روند انتشار قرار دارند. به تازگی نیز برگردان فارسی به فرانسه نمایشنامه «سقراط» نوشته حمیدرضا نعیمی را به پایان رساندهام.
فلاحفرد مترجم و نویسنده حوزه تئاتر است. با ترجمه او پیشتر نمایشنامههای «خدای کشتار» یاسمینا رضا، «مجردها» دیوید فوئنکینو و «میلرزم» ژول پومرا منتشر شده است.
این مترجم همچنین نمایشنامه «سقراط» اثر حمیدرضا نعیمی را به فرانسه ترجمه و آماده انتشار کرده است.
نظر شما