تجاري سازي ايده هاي نو در خراسان جنوبی فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار پیش از ظهر شنبه در انجمن خيرين تجاري سازي فناوري استان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای توسعه استان اظهارکرد: صرف اعتبارات دولتی نمی توان گام موثری در راستای توسعه و پیشرفت استان در تمامی بخش ها گام برداریم.

وی با بیان اینکه بالا ترین ظرفیت ها برای توسعه در تمامی بخش ها از جمله در تجاری سازی فناوری در متن توده های مردمی است، عنوان کرد: خراسان جنوبی از دانشگاهی ترین استانهای کشور است که باید از ظرفیت های علمی آن به بهترین شکل بهره برد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه كساني كه مال خود را در راه رضايت الهي انفاق و با خداوند معامله مي كنند در پيشگاه باري تعالي ماجور خواهند بود؛ عنوان کرد: در راستای ترویج فرهنگ ايثار و انفاق باید خیرین به جامعه معرفی شوند.

خدمتگزار با تاکید بر اینکه خیرین و نخبگان نقش بسزایی میتوانند در اجرای برنامه های دولت و تحقق شعار سال داشته باشند؛ بیان داشت: نخبگان با نيازسنجي در حوزه هاي مختلف می توانند ضمن شناسايي مسائل و مشكلات موجود با ارائه پيشنهادات كارشناسي شده نسبت به مرتفع كردن این مشکلات کمک رسان باشند.

وی با بیان اینکه مديران نیز وظيفه دارند از پيشنهادات دلسوزانه نخبگان و صاحب نظران در حوزه هاي مختلف بهره گيري كنند؛ ادامه داد: باید با بهره گیری از این ظرفیت ها مسير خدمت رساني به مردم در تمامي بخش ها را تسهیل کنیم.

استاندار خراسان جنوبی بر شناسایی افراد علاقه مند ودلسوز در بخش هاي مختلف از سوی مسئولان تاکید کرد و گفت: حفظ حرمت، كرامت و شخصيت خيرين باید مورد توجه مسئولان باشد.

خدمتگزار با بیان اینکه ورود خيرين به عرصه مدرسه سازي به يك فرهنگ ،عمومي تبدیل شده است، افزود: ورود خیرین در تجاری سازی ایده های نو در حوزه فناوری نیز باید به صورت یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.