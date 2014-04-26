استان قزوین میزبان پیکر مطهر 4 شهید گمنام دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی طاهرخانی در این باره اظهارداشت: شهدای گمنام عزیز در شهرستان آوج و دانشگاه علوم پزشکی قزوین تدفین می شوند.

وی بیان کرد: تعداد 100 شهید گمنام دفاع مقدس در 23 استان کشور در 47 نقطه تدفین می شوند که 4کبوتر خونین بال از این شهدای عزیز در استان قزوین تدفین می شوند.

طاهرخانی ابراز امیدواری کرد: مردم شهر پرور استان قزوین در مراسم استقبال، تشییع و تدفین این شهدای عزیز شرکت و بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کنند.

گفتنی است زمان، مکان و مسیر تشییع و تدفین شهدای گمنام در روزهای آینده اعلام خواهد شد.