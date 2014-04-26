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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

استان قزوین میزبان پیکر مطهر 4 شهید گمنام دفاع مقدس

استان قزوین میزبان پیکر مطهر 4 شهید گمنام دفاع مقدس

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین گفت: در ایام شهادت امام هادی (ع) پیکر مطهر 4 لاله زهرایی به روی دستان امت خدا جو و ولایت مدار استان قزوین تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی طاهرخانی در این باره اظهارداشت: شهدای گمنام عزیز در شهرستان آوج و دانشگاه علوم پزشکی قزوین تدفین می شوند.

وی بیان کرد: تعداد 100 شهید گمنام دفاع مقدس در 23 استان کشور در 47 نقطه تدفین می شوند که 4کبوتر خونین بال از این شهدای عزیز در استان قزوین تدفین می شوند.

طاهرخانی ابراز امیدواری کرد: مردم شهر پرور استان قزوین در مراسم استقبال، تشییع و تدفین این شهدای عزیز شرکت و بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کنند.

گفتنی است زمان، مکان و مسیر تشییع و تدفین شهدای گمنام در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2278629

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