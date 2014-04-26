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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

با 75 اثر؛

نمایشگاه دوسالانه نگارگران استان قم در نگارستان اشراق برپا شد

نمایشگاه دوسالانه نگارگران استان قم در نگارستان اشراق برپا شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر نگارستان اشراق قم گفت: نمایشگاه دوسالانه نگارگران استان قم با به نمایش گذاشتن 75 اثر نگارگری از 47 هنرمند در نگارستان اشراق برپا شد.

محمدصادق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتمین نمایشگاه دوسالانه نگارگری استان قم در نگارستان اشراق برپا شده و تا 15 اردیبهشت ادامه دارد.

وی بیان داشت: تذهیب، هنرهای ایرانی اسلامی، کشف خلاقیت‌ها و رویدادهای بدیع، بهره گیری از هنرهای ملی و نگارگری اسلامی با تاکید بر مفاهیم فرهنگی، تاریخی و دینی در این آثار دیده می‌شود.

مدیر نگارستان اشراق قم عنوان کرد: در این نمایشگاه 75 اثر از 47 هنرمند به نمایش گذاشته شده که پس از داوری از میان 104 اثر از سوی 54 هنرمند انتخاب شدند.

نوری تصریح کرد: علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20 به نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا(صفائیه) مراجعه کنند.

وی افزود: به کلیه هنرمندان شرکت کننده در دوسالانه نگارگری گواهی شرکت اهدا می‌شود و همچنین آثار برگزیده تجلیل خواهند شد.
 

کد مطلب 2278657

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