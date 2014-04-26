پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت باعث عزتمندی کشور می شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم حفظ شود، هیچ دشمنی نمی تواند بر ما تسلط داشته باشد و اگر انقلاب اسلامی 35 سال است که عزتمندانه پا برجاست به خاطر نگه داشت فرهنگ شهادت است.

وی افزود: هر کشوری که مردمش فرهنگ دفاع و ایثار را از یاد برده اند، آن ملت خوار و ذلیل گشته و نظام سلطه بر آنها تسلط یافته است و در نتیجه آن کشور نابود شده است.

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به اینکه مردم باید از مناطق عملیاتی بازدید داشته باشند، اظهار داشت: مناطق عملیاتی همچون شلمچه، فاو، اروند کنار و دیگر مناطق عملیاتی یادگاران هشت سال دفاع مقدس هست چرا افرادی بودند که در این مناطق برای دفاع از کشور جنگیدند.

وی ادامه داد: دفاع زنان و مردان در هشت سال دفاع مقدس سند محکم و قوی ای هست که در حال حاضر در دنیا افراشته شده است و باعث درخشش کشور ایران گشته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان این سند را برای آیندگان افتخار دانست و تاکید کرد: این سندی غیر قابل خدشه است که برای نسل های آینده باعث افتخار و مباهات است و باید جوانان بدانند که این تنها جنگی بود که دشمن نتوانست حتی زره ای از خاک ایران را بگیرد.

وی خاطرنشان ساخت: امروز باید تلاش کنیم که این کشور را حفظ کنیم و تنها راه حفظ این کشور این است که با پاس نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت به فرمایشان رهبر انقلاب گوش داده و بنای کارهایمان را بر اساس گفته های ایشان به پیش ببریم.