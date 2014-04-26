افراط گرایی و تروریسم چالش مهم فراروی کشورهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پهین داتو وزیر دوم در امور خارجی و تجارت برونئی که در راس هیاتی به تهران سفر کرده است ، صبح امروز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد و در خصوص روند توسعه و گسترش روابط گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از روابط خوب سیاسی بین دو کشور ، ابراز امیدواری کرد با تداوم سفرهای متقابل مقامات عالیرتبه و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی دوجانبه و همچنین همکاری های دو کشور در سازمانهای منطقه ای و بین المللی باشیم.

وی خاطر نشان کرد : ظرفیت های گسترده و متعددی برای همکاری و توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و بررونئی در حوزه های متنوع اقتصادی ، تجاری ، بازرگانی و انرژی در ابعاد دوجانبه و منطقه ای در دو منطقه مهم خلیج فارس و جنوب شرق آسیا وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و اجرایی کردن توافقات فیمابین است .

ظریف در بخش دیگری از این دیدار افراط گرایی و تروریسم را چالش مهم فراروی کشورهای جهان در مناطق مختلف از جمله در برخی از کشورهای اسلامی دانست و با اشاره به تصویب ابتکار دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان در خصوص جهان عاری از خشونت و افراط گرایی ، همکاری و تعامل تنگاتنگ بین کشورهای موثر را تنها راه دستیابی به ثبات و امنیت پایدار بعنوان زمینه ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی در مناطق مختلف دانست.

پهین داتو لیم وزیر امور خارجه برونئی نیز در این دیدار که محمد یاسمین حاجی عمر وزیر انرژی این کشور نیز حضور داشت ، ضمن ابراز خرسندی از سفرش به تهران و دیدار با دکتر ظریف ، از مذاکرات خود با مقامات ایرانی ابراز رضایت کرد .

وزیر امور خارجه برونئی همچنین ضمن اعلام آمادگی کشورش را توسعه و گسترش همه جانبه روابط با ایران به خصوص در عرصه های اقتصادی ، تجاری و بازرگانی ، ابراز امیدواری نمود در سایه پیگیریها و سفر مقامات عالیرتبه دو کشور شاهد جهشی در سطح روابط باشیم.

وی همچنین با ابراز خرسندی از روند مذاکرات بین کشورمان و گروه 1+5 ، ابراز امیدواری کرد این مذاکرات در راستای تحقق منافع کشور و مردم ایران با موفقیت پیش برود.

وی با اعلام حمایت کشورش از ابتکار رئیس جمهور کشورمان در خصوص جهان عاری از خشونت و افراط گرایی ، این موضوع را نیاز همه کشورها در مناطق مختلف جهان در راستای تثبیت صلح و آرامش در جهان دانست و بر همکاری و تعامل کشورهای موثر و معتدل اسلامی برای تحقق این ایده مهم تاکید کرد.