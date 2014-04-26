ذخاير كالاهاي اساسي استان قم در شرايط مطلوبي قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق صالحي منش در جلسه ستاد هدفمندي يارانه‌ها كه در تالار امام رضا(ع) استانداري قم برگزار شد، طي سخناني با اشاره به عزم جدي دولت در بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اظهار كرد: برقراري عدالت اجتماعي و تقسيم عادلانه منابع و امكانات كشور اصلي ترين هدف اين طرح مهم است.

استاندار قم با اشاره به مباحث كارشناسي صورت گرفته توسط دولت در زمينه اجراي هرچه بهتر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها از روز گذشته، نتيجه ي ماه ها تلاش كارشناسانه تيم اقتصادي و مشاوران دولت و شخص رئيس جمهور است.

حجت الاسلام صالحي منش از كمك نهادها و دستگاههاي مختلف در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها قدرداني كرد و افزود: براي اينكه اين مرحله ي حساس را به خوبي سپري كنيم، كمك و همراهي آحاد مسئولان و مردم را نياز داريم.

استاندار قم با اشاره به آمادگي بالاي استان در اين مرحله از طرح، از ذخيره سازي كالاهاي اساسي خبر داد و گفت: ذخاير كالاهاي اساسي مورد نياز مردم شريف استان در شرايط مطلوبي قرار دارد.

وي خواستار استمرار جلسات كميته هاي مختلف و نظارت بر قيمت ها شد و افزود: هرگونه‌ افزايش قيمت ها بايد در جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و پس از تصويب اجرايي شود.

لزوم گسترش مراكز حوزوي ويژه خواهران در قم

استاندار قم در ديدار مدير حوزه هاي علميه خواهران كشور، خواستار گسترش مراكز حوزوي ويژه خواهران در مناطق مختلف قم شد.

حجت الاسلام صالحي منش در ديدار مدير حوزه هاي علميه خواهران كشور با وي، خدمات فرهنگي و آموزشي اين مراكز را يادآور شد و تصريح كرد: حوزه هاي علميه خواهران نقش مهمي را در ترويج معارف الهي و تربيت بانوان متقي و پايبند به اصول و ارزش ها دارند.

استاندار قم با اشاره به جنگ نرم و تلاش هدفمند و برنامه ريزي شده دشمنان در جهت ايجاد شبهه در مسائل اعتقادي و ارزشي زنان، رسالت حوزه هاي علميه خواهران را در اين زمينه مهم و خطير توصيف و خاطرنشان كرد: امروز حوزه هاي علميه خواهران به عنوان يك كانون ديني و دژ مستحكم در برابر توطئه هاي دشمن بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه بيش از پيش به مسائل فرهنگي در قم، ضرورت تحكيم بنياد خانواده و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: گسترش مراكز حوزوي ويژه خواهران در قم از جمله مسائلي است كه مي تواند كمك شاياني را به تحقق اين مهم داشته باشد.

حجت الاسلام جمشيدي مدير حوزه هاي علميه خواهران كشور نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي حوزه علميه خواهران در قم، تداوم حمايت و پشتيباني مسؤلان از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي اين مراكز را خواستار گرديد.

دولت از برنامه هاي مشاركت محور خيرين مسكن ساز حمايت مي‌كند

استاندار قم در جلسه هيئت امناي خيرين مسكن ساز گقت: دولت از برنامه هاي مشاركت محور خيرين مسكن ساز حمايت مي كند.

حجت الاسلام صالحي منش در جلسه هيئت امناي انجمن خيرين مسكن ساز استان كه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قم برگزار شد، با اشاره به عشق و علاقه، جديت و توان فوق العاده خيرين در ايجاد مسكن براي اقشار كم درآمد جامعه گفت: خداوند متعال در اين كار ارزنده خير و بركات زيادي را قرار داده است.

وي با اشاره به اجراي پروژه هاي ملي مسكن در سالهاي اخير، مسكن خيرين را در قياس با اين پروژه ها، داراي ارزش معنوي بالا عنوان و خاطرنشان كرد: معمولا طرح هاي ساختماني خيرين داراي كمترين مشكلات بوده است.

استاندار قم با بيان اينكه دولت از برنامه هاي مشاركتي خيرين در بحث هاي مختلف از جمله مسكن حمايت مي كند تصريح كرد:‌ اين مهم بايد در قم بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

مسئولين و متوليان امر مسكن و شهرسازي استان مي بايستي در پيشبرد امور خيرين و جذب بيش از پيش ايشان اهتمام و جديت بيشتري داشته باشند.

حجت الاسلام صالحي منش اعطاي زمين و تسهيلات بانكي به خيرين را از مهمترين وظايف دستگاه هاي اجرايي دانست و با بيان اينكه اعطاي زمين بزودي انجام خواهد شد گفت:‌ با روانسازي هايي كه در حوزه اعطاي تسهيلات صورت خواهد گرفت شاهد آغاز پروژه هاي جديد مسكن خيرين در استان خواهيم بود.

مهندس مقيمي رئيس هيئت مديره خيرين مسكن ساز نيز در اين جلسه به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين گروه پرداخت و افزود:‌ قيمت مناسب، كيفيت بالا و بدون سود بودن از مشخصات ويژه ي مسكن هاي ساخته شده طي سالهاي اخير است.

وي همچنين ضمن اعلام آمادگي خيرين جهت آغاز عمليات احداث مسكن 1000 واحدي در سال جاري، كمك مسئولين استان در اعطاي زمين و وام را در اين راستا خواستار شد.