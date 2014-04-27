  1. حوزه و دانشگاه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۲

آغاز هفته از 20 اردیبهشت؛

اعلام اسامی روزهاي هفته خوابگاهها/ اقتصاد مقاومتی به خوابگاهها رسید

اعلام اسامی روزهاي هفته خوابگاهها/ اقتصاد مقاومتی به خوابگاهها رسید

"هفته خوابگاههای دانشجویی" از تاریخ شنبه 20 لغایت 26 اردیبهشت ماه سال 1393 با شعار " خوابگاه سازی ارزش اسلامی – نیاز ملی و با رویکرد: اقتصاد مقاومتی ، برون سپاری خوابگاه‌های دانشجویی و سلامت روح و جسم برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر،  "هفته خوابگاههای دانشجویی" از تاریخ شنبه 20 لغایت 26 اردیبهشت ماه سال 1393 با شعار " خوابگاه سازی ارزش اسلامی – نیاز ملی و با رویکرد:  اقتصاد مقاومتی، برون سپاری خوابگاه‌های دانشجویی و سلامت روح و جسم برگزار می شود.

برهمن اساس دکتر ناصر مطیعی - رئیس صندوق رفاه دانشجویان با تشکیل کمیته برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی موافقت و طی احکام جداگانه ای اعضای این کمیته را منصوب کرد.

نام روزهای هفته خوابگاه ها به شرح زیر است:

نامگذاری روزهای هفته خوابگاه­ها

ردیف ایام هفته تاریخ نام روز
1 شنبه 20 اردیبهشت

دانشجو پیشرو دراصلاح الگوی مصرف
2 یکشنبه  21اردیبهشت

ورزش و نشاط و غنی سازی اوقات فراغت
3 دوشنبه 22اردیبهشت

زندگی جمعی، تعامل ومشارکت دانشجو در مدیریت خوابگاه
4 سه شنبه 23اردیبهشت

خوابگاه فرصتی برای تعامل فرهنگی ، انسجام و وحدت ملی
5 چهارشنبه 24اردیبهشت

خوابگاه، خانواده، ایمنی و سلامت
6 پنج شنبه 25اردیبهشت

پویایی فکر، کارآفرینی و آینده روشن
7 جمعه 26اردیبهشت

خوابگاه و پشتوانه­ مردمی(سنت حسنه وقف-  سرمایه گذاری)

تشریح عناوین رویکردهای هفته خوابگاه‌ها بدین شرح است:

الف)  رویکرد اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی با پشتوانه مردمی- سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه خوابگاههای دانشجویی،  تهیه الگوی مصرف و بومی سازی مدیریت مصرف خدمات خوابگاهی تهیه شاخص،  درجه بندی و نرخ گذاری خدمات خوابگاهی و تدوین نقشه نیاز خوابگاهی برای هر استان.

ب)  رویکرد برون سپاری خوابگاه های دانشجویی:

بهره گیری از مشارکت خیرین و سنت حسنه وقف در تأمین و ساخت خوابگاه های دانشجویی،اتخاذ مکانیزیم های تسهیل کننده به منظور ترغیب بخش خصوصی در تاسیس خوابگاه های دانشجویی، ترویج فرهنگ استفاده ار خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی در بین دانشجویان و دانشگاهها، جلب همکاری نهادهای عمومی و دولتی در راهبری خوابگاه های دانشجویی،توانمندسازی بخش خصوصی درمدیریت وراهبری خوابگاههای دانشجویی.

ج) رویکرد سلامت روح و جسم:

نهادینه کردن ورزش در خوابگاه، نقش مشاوره درمدیریت وکنترل تنش های زندگی جمعی خوابگاهی3- حفظ ارتباط خانواده با دانشجو در خوابگاه به منظور ایجاد زمینه های مناسب در خوابگاه جهت پرورش روح وجسم.

 

 

کد مطلب 2278693

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