اعلام اسامی روزهاي هفته خوابگاهها/ اقتصاد مقاومتی به خوابگاهها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "هفته خوابگاههای دانشجویی" از تاریخ شنبه 20 لغایت 26 اردیبهشت ماه سال 1393 با شعار " خوابگاه سازی ارزش اسلامی – نیاز ملی و با رویکرد: اقتصاد مقاومتی، برون سپاری خوابگاه‌های دانشجویی و سلامت روح و جسم برگزار می شود.

برهمن اساس دکتر ناصر مطیعی - رئیس صندوق رفاه دانشجویان با تشکیل کمیته برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی موافقت و طی احکام جداگانه ای اعضای این کمیته را منصوب کرد.

نام روزهای هفته خوابگاه ها به شرح زیر است:

نامگذاری روزهای هفته خوابگاه­ها

ردیف ایام هفته تاریخ نام روز 1 شنبه 20 اردیبهشت دانشجو پیشرو دراصلاح الگوی مصرف 2 یکشنبه 21اردیبهشت ورزش و نشاط و غنی سازی اوقات فراغت 3 دوشنبه 22اردیبهشت زندگی جمعی، تعامل ومشارکت دانشجو در مدیریت خوابگاه 4 سه شنبه 23اردیبهشت خوابگاه فرصتی برای تعامل فرهنگی ، انسجام و وحدت ملی 5 چهارشنبه 24اردیبهشت خوابگاه، خانواده، ایمنی و سلامت 6 پنج شنبه 25اردیبهشت پویایی فکر، کارآفرینی و آینده روشن 7 جمعه 26اردیبهشت خوابگاه و پشتوانه­ مردمی(سنت حسنه وقف- سرمایه گذاری)

تشریح عناوین رویکردهای هفته خوابگاه‌ها بدین شرح است:

الف) رویکرد اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی با پشتوانه مردمی- سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه خوابگاههای دانشجویی، تهیه الگوی مصرف و بومی سازی مدیریت مصرف خدمات خوابگاهی تهیه شاخص، درجه بندی و نرخ گذاری خدمات خوابگاهی و تدوین نقشه نیاز خوابگاهی برای هر استان.

ب) رویکرد برون سپاری خوابگاه های دانشجویی:

بهره گیری از مشارکت خیرین و سنت حسنه وقف در تأمین و ساخت خوابگاه های دانشجویی،اتخاذ مکانیزیم های تسهیل کننده به منظور ترغیب بخش خصوصی در تاسیس خوابگاه های دانشجویی، ترویج فرهنگ استفاده ار خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی در بین دانشجویان و دانشگاهها، جلب همکاری نهادهای عمومی و دولتی در راهبری خوابگاه های دانشجویی،توانمندسازی بخش خصوصی درمدیریت وراهبری خوابگاههای دانشجویی.

ج) رویکرد سلامت روح و جسم:

نهادینه کردن ورزش در خوابگاه، نقش مشاوره درمدیریت وکنترل تنش های زندگی جمعی خوابگاهی3- حفظ ارتباط خانواده با دانشجو در خوابگاه به منظور ایجاد زمینه های مناسب در خوابگاه جهت پرورش روح وجسم.