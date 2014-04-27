اعلام اسامی روزهاي هفته خوابگاهها/ اقتصاد مقاومتی به خوابگاهها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "هفته خوابگاههای دانشجویی" از تاریخ شنبه 20 لغایت 26 اردیبهشت ماه سال 1393 با شعار " خوابگاه سازی ارزش اسلامی – نیاز ملی و با رویکرد: اقتصاد مقاومتی، برون سپاری خوابگاههای دانشجویی و سلامت روح و جسم برگزار می شود.
برهمن اساس دکتر ناصر مطیعی - رئیس صندوق رفاه دانشجویان با تشکیل کمیته برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی موافقت و طی احکام جداگانه ای اعضای این کمیته را منصوب کرد.
نام روزهای هفته خوابگاه ها به شرح زیر است:
نامگذاری روزهای هفته خوابگاهها
|ردیف
|ایام هفته
|تاریخ
|نام روز
|1
|شنبه
|20 اردیبهشت
|
دانشجو پیشرو دراصلاح الگوی مصرف
|2
|یکشنبه
|21اردیبهشت
|
ورزش و نشاط و غنی سازی اوقات فراغت
|3
|دوشنبه
|22اردیبهشت
|
زندگی جمعی، تعامل ومشارکت دانشجو در مدیریت خوابگاه
|4
|سه شنبه
|23اردیبهشت
|
خوابگاه فرصتی برای تعامل فرهنگی ، انسجام و وحدت ملی
|5
|چهارشنبه
|24اردیبهشت
|
خوابگاه، خانواده، ایمنی و سلامت
|6
|پنج شنبه
|25اردیبهشت
|
پویایی فکر، کارآفرینی و آینده روشن
|7
|جمعه
|26اردیبهشت
|
خوابگاه و پشتوانه مردمی(سنت حسنه وقف- سرمایه گذاری)
تشریح عناوین رویکردهای هفته خوابگاهها بدین شرح است:
الف) رویکرد اقتصاد مقاومتی:
اقتصاد مقاومتی با پشتوانه مردمی- سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه خوابگاههای دانشجویی، تهیه الگوی مصرف و بومی سازی مدیریت مصرف خدمات خوابگاهی تهیه شاخص، درجه بندی و نرخ گذاری خدمات خوابگاهی و تدوین نقشه نیاز خوابگاهی برای هر استان.
ب) رویکرد برون سپاری خوابگاه های دانشجویی:
بهره گیری از مشارکت خیرین و سنت حسنه وقف در تأمین و ساخت خوابگاه های دانشجویی،اتخاذ مکانیزیم های تسهیل کننده به منظور ترغیب بخش خصوصی در تاسیس خوابگاه های دانشجویی، ترویج فرهنگ استفاده ار خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی در بین دانشجویان و دانشگاهها، جلب همکاری نهادهای عمومی و دولتی در راهبری خوابگاه های دانشجویی،توانمندسازی بخش خصوصی درمدیریت وراهبری خوابگاههای دانشجویی.
ج) رویکرد سلامت روح و جسم:
نهادینه کردن ورزش در خوابگاه، نقش مشاوره درمدیریت وکنترل تنش های زندگی جمعی خوابگاهی3- حفظ ارتباط خانواده با دانشجو در خوابگاه به منظور ایجاد زمینه های مناسب در خوابگاه جهت پرورش روح وجسم.
نظر شما