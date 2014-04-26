درگیری پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر/ کشف 90 کیلوگرم حشیش در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباسزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با قاچاق مواد مخدر را با جدیت در دستور کار داریم و با اجرای طرحهای مختلف تلاش داریم تا اجازه ندهیم که عرصه را برای قاجاقچیان تنگ کنیم.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال عزم نیروی انتظای برای مقابله با انتقال و توزیع و خردهفروشی مواد مخدر در نقاط مختلف کشور جدیتر شده است و در استان بوشهر نیز برنامههای بسیاری را در این زمینه اجرا خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف 90 کیلوگرم حشیش در استان بوشهر خاطرنشان ساخت: این میزان مواد مخدر در یک عملیات پلیسی و با تلاش ماموران انتظامی استا نبوشهر کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: این محموله مواد مخدر توسط یک خودرو پراید در حال انتقال از یکی از استانهای جنوبی به بوشهر بود که با هوشیاری ماموران انتظامی استان بوشهر شناسایی شد.
سردار عباسزاده اضافه کرد: با توجه به اینکه خودرو با ایست پلیس متوقف نشد و اقدام به فرار کرد، ماموران اقدام به شلیک کردند و این خودرو در محور اهرم به بوشهر متوقف شد.
وی با اشاره به مصدوم شدن راننده این خودرو در جریان این عملیات، تصریح کرد: این راننده به بیمارستان منتقل شد و حال وی مطلوب است.
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