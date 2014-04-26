73 هزار مددجوی روستایی کمیته امداد خراسان جنوبی در حوزه خدمات درمانی با مشکل مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر شنبه در نشست خبری با تشریح برنامه های حوزه بهداشت و درمان کمیته امداد استان اظهارکرد: حذف خدمات تکمیلی درمان مددجویان روستایی؛ یکی از مشکلات فراروی کمیته امداد استان است.

وی با بیان اینکه 85 هزار مددجو به نسبت اعتبارات در بخش بهداشت و سلامت از کمیته امداد خدمات دریافت می کنند، عنوان کرد: از این تعداد 12 هزار و 315 مددجوی شهری هستند که خدمات تکمیلی بخش درمان استفاده می کنند.

وی بیان کرد: مشکلات ارائه خدمات درمانی به مددجویان روستایی از دغدغه های جدی کمیته امداد در استان خراسان جنوبی است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین مراجعات روستائیان به کمیته امداد در بخش درمان است، گفت: متاسفانه برای درمان، ایاب و ذهاب، اقامت و همراهان بیماران مددجوی روستایی هیچ هزینه ای تعریف نشده است و آنان در پرداخت هزینه های فرانشیز با مشکل مواجه هستند.

رضوی عنوان کرد: از سال 85 بیمه درمان مددجویان روستا و شهرهای زیر 20 هزار خانوار به سازمان بیمه سلامت واگذار شده است و کمیته امداد برای مددجو روستایی خود در زمینه خدمات بیمه با مشکلاتی مواجه شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی خواستار این شد تا این سرانه بهداشت و درمان مددجویان تحت حمایت این نهاد طی تفاهم‌نامه‌ای به کمیته امداد برگردانده شود.

وی با بیان اینکه 140 مرکز درمانی در استان طرف قرار داد کمیته امداد برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان این نهاد هستند، تصریح کرد: در سال گذشته 10 میلیارد ریال برای هزینه های بیمه ای مددجویان شهری این نهاد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مددجویان این نهاد 30 هزار و 800 مرتبه به پزشک مراجعه کرده اند، عنوان کرد: هزینه هر بار مراجعه 300 هزار ریال بوده است.

بهره مندی 27 هزار مددجو از خدمات بهداشتی کمیته امداد

رضوی با اشاره به اینکه در سال گذشته به 27 هزار و 70 مددجوی تحت حمایت این نهاد خدمات بهداشتی ارائه شده است، ادامه داد: اعتبار هزینه شده این زمینه چهار میلیارد و 653 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به برگزاری 238 کلاس آموزشی در حوزه بهداشت عنوان کرد: بیش از 11 هزار و 500 مددجو در این کلاسها شرکت کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته 649 سرویس بهداشتی برای مددجویان این نهاد احداث و بهسازی شده است، تصریح کرد: دو میلیارد و 600 میلیون ریال برای احداث و بهسازی سرویس بهداشتی هزینه شده است.

آمار بیماران صعب العلاج رو به افزایش است

وی با بیان اینکه فرهم نبودن امکانات درمانی به خصوص در روستاها موجب شده تا آمار بیماران صعب العلاج تحت حمایت این نهاد افزایش یابد، افزود: سال گذشته 945 بیمار صعب العلاج تحت حمایت این نهاد بود که امسال این رقم به یک هزار و 373 بیمار افزایش یافته و این زنگ خطری برای استان است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی یک درصد جمعیت کشور را دارد؛ گفت: آمار بیماران صعب العلاج تحت پوشش کمیته امداد استان بیش از 10 درصد بیماران تحت پوشش این نهاد در کشور است.

به گفته وی در کل کشور 12 هزار بیمار صعب العلاج تحت پوشش امداد هستند.

رضوی عنوان کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 400 میلیون ریال کمک بیمه ای و غیر بیمه ای به بیماران خاص و صعب العلاج تحت حمایت این نهاد در استان پرداخت شده است.

نیمی از سالمندان خراسان جنوبی از حمایتهای کمیته امداد بهره مند هستند

این مسئول با اشاره به پرداخت ماهیانه 800 هزار ریال برای نگهداری سالمندان در منزل گفت: در مجموع طی سال گذشته یک میلیارد 250 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

رضوی بیان داشت: بیش از نیم از سالمندان استان از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه از 227 بیمار خاص و صعب العلاج استان در سال گذشته ملاقات شده است، تصریح کرد: 233 میلیون ریال در سال گذشته برای خریدوسایل کمک پزشکی به مددجویان پرداخت شده است.

بهره مندی 3500 خانوار از بیمه های اجتماعی

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه یک هزار و 354 خانوار دارای زن سرپرست زیر 50 سال بیمه اجتماعی شده اند، تصریح کرد: سه هزار و 561 خانوار مجری طرح های اشتغال نیز از مزایای بیمه اجتماعی بهره مند هستند.

به گفته وی در سال گذشته 47 میلیارد 692 میلیون ریال حق بیمه این مددجویان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین در سال گذشته حق بیمه اجتماعی سه هزار و 123 خانوار مددجوی روستایی پس از چندیدن سال به مبلغ دو میلیارد و 986 میلیون ریال به صندوق بیمه روستائیان و عشایر پرداخت شد.

توزیع 3 هزار سبد غذایی بین کودکان زیر 6 سال استان

رضوی به توزیع سبد غذایی به کودکان دچار سوء تغذیه ئ و نیازمند استان از سوی این نهاد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سه هزار سبد غذایی بین کودکان نیازمند و دچار سوء تغذیه توزیع شده است.

به گفته وی 332 کودک مددجو کمیته امداده بوده و دو هزار و 668 کودک از سایر خانواده‌های بی بضاعتی هستند که از سوی مراکز بهداشتی به کمیته امداد معرفی شده‌اند.

رضوی کودکان بهبود یافته از این سبد غذایی را 877 نفر ذکر کرد و افزود: این طرح با هدف جلوگیری از سوء تغذیه با توجه به فقر مالی و مشکلات معیشتی مددجویان و سایر اقشار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر سبد غذایی 50 هزار تومان بوده است؛ اظهارداشت: در مجموع اعتبار بالغ بر 19 میلیارد 500 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده که بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.