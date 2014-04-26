حمایت از کارگر موجب کاهش ضایعات و درنتیجه اشتغال پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معبودی ظهر شنبه در دیدار نمایندگان کارگران با استاندار همدان با بیان اینکه امروز در تمام دنیا به کارگر به صورت ویژه ای نگاه می شود و در کشور ما نیز کارگر از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: کارگر با جسم و جان خود برای پیشرفت و آسایش کشور کار می کند.

احمد معبودی با بیان اینکه مقام معظم رهبری می فرماید کارگران ستون فقرات یک جامعه هستند و در صورت نبود و یا ضعف آنها جامعه فلج می شود، ادامه داد: اگر از قشر کارگر حمایت شود حرکت کشور در مسیر پیشرفت سریع تر و آسان تر خواهد بود و کیفیت محصول، تولید و بهره وری افزایش می یابد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان همدان با بیان اینکه کارگران در برخی از کارها از حداقل حقوق برخوردار نیستند و این باعث شده کار دوم و سوم برای خود ایجاد کنند، بیان کرد: وقتی کارگری از وضعیت خود راضی نباشد کیفیت تولید پایین می آید.

معبودی با بیان اینکه قانون کار در زمان امام خمینی(ره) تصویب شد، ابراز داشت: از مشخصه های مدیریت جهادی اخلاص، تقوا، سخت کوشی و استفاده از امکانات در راستای نا امید کردن دشمن است.

وی از استاندار خواستار شد تا شرایطی فراهم شود که ادارات و دستگاه های دولتی و واحد های تولیدی از کالاهای داخلی استفاده کنند و بیان کرد: اگر چنین اتفاقی افتد وضعیت تولید استان بهتر می شود ولی در این زمینه کمتر اطلاع رسانی شده است.

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان همدان با بیان اینکه استقبال از کالاهای خارجی زیاد است، افزود: اگر حفظ اشتغال، ایجاد امنیت شغلی کارگران و حوادثی که در کارگاه ها اتفاق می افتد و مشکلات کارگران حل شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه 11 اردیبهشت ماه به عنوان روز بین المللی کارگر نامگذاری شده است، اظهار داشت: در ایران نیز از پنج تا 11 اردیبهشت به منظور ارج نهادن به مقام کارگر به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارزش کارگران در یک هفته نیست، ادامه داد: ستاد هفته کار و کارگر تشکیل شد و برنامه هایی نیز در این راستا برنامه ریزی شد و این هفته با گرامیداشت یاد شهدای کارگر آغاز شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با همکاری بنیاد شهید 595 شهید کارگر استان همدان شناسایی و یاد و خاطره آنها گرامی داشته شد، افزود: از برگزیدگان مقاله های برتر با عنوان نقش ایثار و شهادت و فرهنگ کار نیز تقدیر به عمل آمد.

اقلامی با بیان اینکه دیدار کارگران با مقام معظم رهبری و معرفی کارگر نمونه کشوری نیز در برنامه است، بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی دارند و افزایش تولید، ترویج مصرف کالای داخلی، توانمند سازی نیروی کار، خلاقیت، ارتقای مهارت و اقتصاد دانش بنیان از جمله عنواینی است که مربوط به واحد های تولیدی می شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم استان همدان بتواند در بحث توسعه کشور نقشی اساسی داشته باشد و در پایان سال فرمایشات مقام معظم رهبری به نتیجه برسد، ابراز داشت: همه مسئولان و کارگران باید در این زمینه تلاش کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و شعار سال، نکته مهم کاهش وابستگی به خارج از کشور، افزایش تولید، رفع موانع سر راه تولید، توانمند سازی نیروی کار، توسعه، کار آفرینی، خلاقیت، آموزش و اقتصاد دانش بنیان است که کارگران در این زمینه ها نقش عمده ای دارند.