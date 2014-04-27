به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان از سال 1926 در دستور کار فدراسیون بین‌المللی این رشته قرار گرفت و از سال 1957 هم مصوب شد که این رقابت‌ها هر دو سال یکبار پیگیری شود. البته از سال 2000 بود که برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در بخش تیمی مصوب شد و بر این اساس مقرر شد که سال های زوج به این مسابقات اختصاص پیدا کند.

از زمانی که برگزاری مسابقات تنیس روی میز در سطح جهان آغاز شد، مجارستان با کسب دوازده قهرمانی در ادوار مختلف خود را به عنوان یک قدرت مطرح کرد تا اینکه از سال 1960 چینی ها به عنوان قدرتی جدید وارد عرصه شدند طوریکه تا به امروز با 18 قهرمانی که به دست آورده اند حاکمیت این رشته را در اختیار دارند.

در بخش بانوان اما تا دهه پنجاه تیم زاپن با 8 قهرمانی مطرح تر از دیگر تیم ها جهان بود اما زمان خیلی زیاد طول نکشید که چینی ها در این عرصه و این بخش به قدرت رسیدند. آنها از سال 1970 به بعد تنها دو باخت در پرونده خود کسب کردند و با 18 قهرمانی مدعی بودن خود را به تثبیت رساندند.

با این تاریخچه از روز دوشنبه دور جدیدی از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان آغاز می شود. این پنجاه و دومین دوره این رقابت هاست که در بخش تیمی و به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

ژاپنی ها که برای هفتمین بار برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان را بر عهده گرفته اند در دو شهر توکیو و یویوگی میزبان شرکت کنندگان در این رقابت ها هستند.

ایران از جمله از تیم های شرکت کننده در مسابقات تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان در هر دو بخش مردان و زنان است. تیم مردان ایران در دسته دوم جهان و در گروه ششم با هند، ایتالیا، آرژانتین، استرالیا و پاراگوئه همگروه است و در دسته سوم بخش بانوان هم تیم ایران در کروه یازدهم با استونی، اکوادور، سریلانکا، لتونی و الجزایر همگروه شده است.

دسته اول هر دو بخش مردان و زنان به 24 تیم برتر جهان اختصاص دارد. دیگر تیم های حاضر در دسته های دیگر، در هر دوره این مسابقات برای صعود به یک دسته بالاتر تلاش می کنند. بر این اساس تیم مردان ایران که در حال حاضر در رده 33 قرار دارد با این هدف در مسابقات شرکت کرده که حداقل چند پله صعود کند و بهتر آنکه وارد دسته اول جهان شود. تیم بانوان هم امیدوارند این دوره از مسابقات را با حداقل صعود به پایان برسانند.

گروه بندی 24 تیم حاضر در دسته اول مردان و زنان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان و همچنین دسته دوم و مردان و دسته سوم بانوان که نمایندگان ایران هم در آن حضور دارند، به این شرح است:

دسته اول مردان

گروه اول : چین ، اتریش ، روسیه ، برزیل ، لهستان و صربستان

گروه دوم: آلمان ، هنگ کنگ ، کرواسی ، سنگاپور ، دانمارک و اوکراین

گروه سوم: ژاپن ، پرتغال ، فرانسه ، یونان ، رومانی و مجارستان

گروه چهارم: کره جنوبی ، چین تایپه ، سوئد ، بلاروس ، اسپانیا و کره شمالی

دسته اول بانوان

گروه اول: چین ، کره شمالی ، رومانی ، لهستان ، اسلواکی و اتریش

گروه دوم: ژاپن ، چین تایپه ، مجارستان ، بلاروس ، آمریکا و استرالیا

گروه سوم: کره جنوبی ، سنگاپور ، روسیه ، هلند ، فرانسه و لوکزامبورگ

گروه چهارم: هنگ کنگ ، آلمان ، اوکراین ، چک ، صربستان و کرواسی

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دسته دوم مردان

گروه پنجم: چک ، بلژیک ، نیجریه ، کانادا ، اندونزی و بوسنی و هرزگوین

گروه ششم: ایران ، هند ، ایتالیا ، آرژانتین ، استرالیا و پاراگوئه

گروه هفتم: انگلیس ، اسلواکی ، ترکیه ، تایلند ، کنگو

گروه هشتم: مصر ، اسلوونی ، ویتنام ، نروژ ، بلغارستان ، دومینیکن

دسته سوم بانوان

گروه نهم: قزاقستان ، گواتمالا ، السالوادور ، مغولستان ، کالدونیای جدید و جمهوری آذربایجان

گروه دهم: اندونزی ، مولداوی ، کنگو ، دومنیکن ، قزقیزستان و کوزوو

گروه یازدهم: ایران ، استونی ، اکوادور ، سریلانکا ، لتونی و الجزایر

گروه دوازدهم: ماکائو ، آرژانتین ، مکزیک ، نیوزیلند ، فنلاند و اسکاتلند



به گزارش مهر، برنامه دیدارهای تیم مردان و زنان ایران در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان به شرح زیر است:

تیم مردان

دوشنبه 93/2/8

* ایران - استرالیا

سه شنبه 93/2/9

* ایران - ایتالیا

چهارشنبه 93/2/10

* ایران - هند

پنجشنبه 93/2/11

* ایران - پاراگوئه

جمعه 93/2/12

* ایران - آرژانتین

بخش بانوان

دوشنبه 93/2/8

* ایران - الجزایر

سه شنبه 93/2/9

* ایران - اکوادور

چهارشنبه 93/2/10

* ایران - سریلانکا

پنجشنبه 93/2/11

* ایران - استونی

جمعه 93/2/12

* ایران - لتونی

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در بخش تیمی تا 15 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.