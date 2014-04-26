ويزيت رايگان در مناطق ييلاقي اشكورات رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر، ايرج صنعتكار افزود: به مناسبت هفته سلامت يك تيم درماني به استعداد 20 نفر شامل 6 پزشك متخصص ، 6 پزشك عمومي ، 2 ماما ، يك دندانپزشك و 5 نفر پرستار و روانپزشك به روستاي بارگه دشت منطقه اشكور سفلي اعزام شدند كه بيماران اين منطقه را بصورت رايگان ويزيت كردند.

وي اظهارداشت: در اين راستا تعداد 130 نفر از بيماران ويزيت شده و بيماراني كه نياز به بستري داشتند طبق هماهنگي قبلي با بيمارستان شهيد انصاري رودسر مي توانند جهت مداوا به اين مركز درماني مراجعه كنند.

وي با بيان اينكه تمامي خدمات ارائه شده به بيماران اعم از ويزيت پزشكان متخصص و عمومي، دندانپزشكي، تزريقات و غيره كاملاا رايگان بوده است، اظهار داشت: در اين راستا همچنين ميزان 7 ميليون ريال دارو طبق نظر پزشكان بصورت رايگان بين بيماران توزيع شد.

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان رودسر بیان داشت: ويزيت رايگان يك روزه از سوی شبكه بهداشت و درمان با همكاري بسيج جامعه پزشكي انجام شد.

آغاز برداشت محصول گل گاوزبان در شهرستان رودسر

مدير جهاد كشاورزي رودسر از آغاز برداشت محصول گل گاوزبان در اين شهرستان خبر داد و گفت: چهار هزار و 500 باغدار رودسري كار برداشت محصول گل گاوزبان را در سطح 450 هكتار از باغات زير كشت اين محصول در شهرستان آغاز كردند.

احسان الله مشتاق افزود: در سال گذشته 220 تن گل گاو زبان به ارزش ريالي 160 ميليارد ريال در اين شهرستان برداشت شده است و پيش بيني مي شود در صورت مساعد بودن شرايط آب و هوايي امسال بيش از 220 تن گل گاو زبان در اين شهرستان برداشت شود.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان رودسر یادآورشد: کار برداشت گل گاو زبان هر ساله از اوائل ارديبهشت ماه آغاز و تا پايان تيرماه ادامه خواهد داشت.