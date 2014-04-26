ثبت نام آموزش های تلفنی قرآن کریم ویژه کارگران آغاز شد

محمد صادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت : این آموزش ها در سه گروه حفظ قرآن با نام طرح ملی " تلفنی حافظ قرآن شوید " مفاهیم قرآن با نام طرح ملی " مفتاح " و طرح ملی "اقرا" آموزش تلفنی روخوانی و قرائت قرآن کریم با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی میان این قشر زحمتکش جامعه برگزار می گردد .

وی افزود : این آموزش ها به گونه ای طراحی شده است که کارگران عزیز در هر زمان و در هر مکان به اختیار خودشان می توانند تحت آموزش های تلفنی قرآن کریم قرار گیرند.

محسنی کبیر گفت : متأسفانه فضای موجود در سطح کارخانجات و کارگاه ها در حوزه قرآن و عترت دارای کمبود های فراوانی می باشد و مسئولین محترم و متولیان قرآنی کشور باید فکری جهت بهبود وضع موجود نمایند.

وی گفت : با عنایت به اینکه قشر زحمتکش کارگر به جهت انبوه جمعیتی تأثیر گذار ترین قشر جامعه محسوب می شوند ، لذا فعالیت برای این قشر اثرات مثبت فراوانی را به همراه دارد. ما اعتقاد داریم که اگر آموزه های دینی و قرآنی کارگران افزایش پیدا کند، بهره وری افزایش پیدا می کند و به تبع آن جامعه به سمت پیشرفت و تعالی گام بر می دارد و قطعا با ترویج فرهنگ قرآنی میان کارگران ، می توانیم جامعه ای سالم را به همراه داشته باشیم.

محسنی کبیر در پایان افزود : کلیه کارگران به همراه خانواده هایشان می توانند جهت ثبت نام در این دوره تا تاریخ 11 اردیبهشت 93 با شماره تلفن 66978001-021 تماس بگیرند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.ehoda.com مراجعه کنند.